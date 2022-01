आज की खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1- उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव : प्रियंका का ऑनलाइन संवाद, PCC बैठक में सदस्यता अभियान की समीक्षा

विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही कांग्रेस पार्टी सदस्यता (congress membership drive) को लेकर सक्रिय नजर आ रही है. इसी कड़ी में आठ जनवरी को कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान की समीक्षा की जाएगी. इससे इतर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP assembly election priyanka ganghi) के लिए चलाए गए अभियान के तहत ऑनलाइन संवाद करेंगी. पढ़ें पूरी खबर.

2- MP weather update: 3 दिनों तक चमकेगी बिजली, होगी बारिश, 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 20 में येलो अलर्ट

अगले तीन दिनों तक राज्य में ज्यादातर जिलों में बिजली चमकने के साथ-साथ बारिश होगी. मौसम विभाग ने कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कुछ में येलो अलर्ट जारी किया है.(mp weather update) पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1- विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन अनिवार्य, चार्टर्ड फ्लाइट के लिए क्या हैं नियम, जानें

एक दिन पहले ही इटली से भारत आए चार्टर्ड फ्लाइट में 100 से अधिक यात्री कोरोना पॉजिटिव निकले थे. इसके बाद अब बहस छिड़ गई है कि क्या बढ़ते कोविड के मामलों के बीच चार्टर्ड फ्लाइट को इजाजत मिलती रहेगी, या इस पर कोई पाबंदी भी लगेगी. इस पर पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी (tourism minister G kishan reddy) ने जवाब दिया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि विदेशों से आने वाले हर यात्री के लिए सात दिनों का क्वारंटीन अनिवार्य (new norms for international travellers) है. पढ़ें पूरी खबर.

2 - LAC पर ठंड से 'कांपते' चीनी सैनिक, ढूंढ रहे 'रोबोटिक' Soldier का विकल्प

भारत के मुकाबले चीन के सैनिक अत्यधिक ठंड का सामना (escape extreme cold) नहीं कर पाते हैं. एलएसी पर चीन ने भारी संख्या में अपने सैनिकों की तैनाती तो कर रखी है, लेकिन उन्हें वहां पर बनाए रखना मुश्किल हो रहा है. उनके अधिकांश सैनिक सदमे में हैं. यही वजह है कि वे अपने सैनिकों को बहुत जल्द वहां से हटा लेते हैं और फिर से नए सैनिकों की तैनाती करते हैं. इससे बचने के लिए चीन अब 'रोबोटिक सैनिक' का विकल्प ढूंढ रहा है. हालांकि, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि अब तक एलएसी पर चीन का रोबोटिक सैनिक बंदूक थामे नहीं दिखा है. (no Chinese robotic soldier on LAC). पढ़ें पूरी खबर.

3 - NEET PG Counselling : SC का फैसला, OBC और EWS को मिलेगा आरक्षण का लाभ

सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG काउंसिंलिंग में OBC और EWS कोटा मामले पर अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट के फैसले के बाद काउंसलिंग का रास्‍ता अब साफ हो गया है. कोर्ट ने कहा, NEET PG के लिए शिक्षण सत्र 2021-22 में EWS मानदंड पूर्व की अधिसूचना के अनुसार ही होंगे, और आगे के लिए इस पर निर्णय लिया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर.

4 - Corona Cases in MP: पिछले 24 घंटे में 1319 कोरोना मरीज मिले, लापरवाही बन रही मुख्य वजह

शुक्रवार को 1319 कोरोना संक्रमित (corona cases in mp) मरीज सामने आए. इनमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव 584 इंदौर में मिले हैं. पढ़ें पूरी खबर.

5- आकाश विजयवर्गीय का अल्टीमेटम इंदौर में 48 घंटे में बंद करो जावेद हबीब के सेलून, महिला के सिर पर थूकने का मामला

महिला के सिर पर थूकने का जावेद हबीब के शो का वीडियो वायरल होते ही विधायक (bjp mla akash vijayvargiya)आकाश विजयवर्गीय खासे नाराज नजर आए. उन्होंने इंदौर जिला प्रशासन से शहर में स्थित जावेद हबीब के सभी ट्रेनिंग सेंटर (shut javed habib salon 48 hour in indore) अगले 48 घंटे में (akash vijayvargiya ultimatum) बंद कराने का अल्टीमेटम दिया है. पढ़ें पूरी खबर.

6- साध्वी प्रज्ञा सिंह को मालेगांव ब्लास्ट केस में राहत, बयान से पलटा गवाह

मालेगांव बम धमाके (malegaon bomb blast) में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (pragya singh got relief)को बड़ी राहत मिली है. मामले की सुनवाई के दौरान एक और गवाह(witness turned statement) अपने बयान से पलट गया. पढ़ें पूरी खबर.

7- 440 वोल्ट की भेल! खाने से पहले देना पड़ता है मेडिकल कंसर्न

440 वोल्ट का करंट तो आपने सुना होगा, पर आज आपका परिचय 440 वोल्ट वाली (indore unique bhel chaat needs medical concern) भेल से कराते हैं. जिसे 15 मिनट में खाने वाले को मिर्ची महाराज का खिताब दिया जाता है, साथ ही उसे ताज भी पहनाया जाता है. इस भेल को खाने के पहले आपको प्री मेडिकल कंसर्न देना होता है. इंदौर का ये भेल आजकल खूब सुर्खियों में है. पढ़ें पूरी खबर.

8- जा रहे हैं शिवराज, अब कौन आएगा! कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का दावा, बीजेपी में चल रही है कुर्सी की जंग

प्रदेश को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिलेगा. इसके लिए बीजेपी नेताओं में खींचतान चल रही है. ये दावा किया है कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने. उन्होंने दावा किया है कि सीएम की कुर्सी हासिल करने के लिए बीजेपी नेता ज्यादा से ज्यादा ड्रामा कर रहे हैं.(cm of madhya pradesh will be changed soon pc sharma) पढ़ें पूरी खबर.

9- ओमीक्रॉन का असर, इंदौर में 4 फ्लाइट्स कैंसिल, नहीं मिले पैसेंजर, कई कंपनियां उडान रद्द करने की तैयारी में

कोरोना का हॉटस्पाट बने इंदौर में बढ़ते संक्रमण (omicron effect)का असर अब हवाई यातायात पर भी दिखने लगा है.इंदौर से संचालित होने वाली फ्लाइट्स को यात्री(four flights canceled from indore) नहीं मिल रहे हैं. 4 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

1 - चीन का जारी है प्रोपेगेंडा, गलवान को लेकर अपने सोशल मीडिया पर कर रहा दुष्प्रचार

चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड (Western Theater Command of China) ने शुक्रवार को ट्वीटर जैसा अकाउंट खोला है. जिससे यह संकेत मिलता है कि भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर सूचना और प्रचार युद्ध गलवान की यादों (Information and propaganda war with Galvan's memories) के साथ शुरु हो रहा है. ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता संजीब कुमार बरुआ की रिपोर्ट.

2- 'बैंडिट क्वीन' फूलन देवी : मारती नहीं तो मर जाती फूलन देवी, जानिए कैसे बनी 'बीहड़ की रानी'

चंबल के बीहड़ में काफी समय तक महिला डकैतों का दबदबा रहा है. इन्हीं में से एक थी फूलन देवी. जितनी तेजी से उसने अपराध की सीढ़ियां चढ़ी, उतनी ही तेजी से उसका अंत भी हुआ. पढ़ें पूरी खबर.

EXCLUSIVE :

1- निजामों के शहर से 'शिव' का धर्म युद्ध का ऐलान, कहा- पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के लिए सोनिया गांधी जिम्मेदार

सीएम शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को तेलंगाना के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी संजय कुमार के समर्थन में हैदराबाद पहुंचे. यहां उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. (cm shivraj exclusive interview with etv bharat) देखें पूरा इंटरव्यू

2 -तेजस्वी की दो टूक, 'हम नीतीश के साथ', तो क्या खरमास बाद होगा खेला, दिया ऐसा जवाब

राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जाने की बात कही है. हालांकि, उन्होंने यह बात जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर कही है. ईटीवी भारत के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि नीतीश में हिम्मत नहीं है. जब उनसे पूछा गया कि क्या खरमास बाद कोई खेला होगा. इस पर उन्होंने कहा कि जो भी होगा, उसका खुलासा पहले तो नहीं किया जा सकता है. ईटीवी भारत ने जब उनसे उनकी शादी को लेकर घर में मनमुटाव की बात पर सवाल किया, तो उन्होंने क्या कहा, देखिए पूरा साक्षात्कार.

VIDEO :

3- जानिए कहां किसान ने विधायक को मारा थप्पड़, वीडियो वायरल

उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी से सदर विधायक पंकज गुप्ता की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सदर से मौजूदा विधायक पंकज गुप्ता एक मंच पर बैठे हैं. वहीं, सामने से आए एक बुजुर्ग किसान ने पंकज गुप्ता को थप्पड़ मार दिया. मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने किसान को पकड़ लिया और मंच से उसे नीचे ले गए. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. सूत्रों की माने तो बुजुर्ग किसान आवारा जानवरों से बहुत परेशान था. इसे लेकर वह कई बार शिकायत भी कर चुका था. लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी. इससे परेशान वह भाजपा की जनसभा में पहुंच गया और पंकज गुप्ता को थप्पड़ मार दिया. हालांकि ईटीवी भारत इस वीडियो की कोई पुष्टि नहीं करता है. पढ़ें पूरी खबर.