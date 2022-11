भोपाल। आज बुधवार को मंत्रालय में गृह विभाग की बैठक आयोजित की जा रही है. इसको लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में राज्यों के गृहमंत्रियों की दो दिवसीय चिंतन शिविर में जो सुझाव दिए उनको जमीन पर उतारने के लिए मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक होगी. बैठक में नशीले पदार्थों की रोकथाम, वन नेशन वन ड्रेस, पर्यटन पुलिस, हाईराइज बिल्डिंग में थाने जैसे बिंदुओं पर चर्चा होगी. बैठक में डीजीपी, एसीएस होम सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे.

कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल का खंभे पर चढ़ना गलत: कांग्रेस विधायक बाबू सिंह जंडेल के खंभे पर चढ़ने के मामले पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बाबू सिंह चंदेल समझदार विधायक हैं, पर बिजली विभाग को बिना सूचना दिए वह खंबे पर चढ़ गए, यदि लाइन चालू होती तो कोई भी घटना हो सकती थी. विधायक को इस तरीके के स्टंट करना भी है तो विभाग को पहले सूचना जरूर दें और सभी से अपील है कि इस तरीके की गलती कभी ना करें. (Congress MLA Babu Jandel Cimbed on Tower)

MP Home Minister: दूल्हा बनकर खड़े थे दिग्विजय सिंह, घोड़ा खोलकर ले गए कमलनाथ- डॉ. नरोत्तम मिश्रा

फिटनेस यात्रा बन गई है भारत जोड़ो यात्रा: राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा अब भारत जोड़ो यात्रा की जगह फिटनेस यात्रा में तब्दील हो गई है, कभी वह पुशअप लगाते हुए नजर आते हैं तो कभी दौड़ते हुए, कभी बस पर चढ़ जाते हैं. उनकी यात्रा में मापदंड क्या है पता नहीं लगता है खेलों की जगह उनको राजनीति में जबरदस्ती धकेला जा रहा है. वहीं मध्यप्रदेश में कांग्रेस की 17 उप यात्राओं पर कहा कि कई बार कांग्रेस यात्रा निकाल चुकी है, एक भी ऐसी यात्रा नहीं है जो जनहित में निकाली गई हो. राहुल गांधी और गांधी परिवार की इमेज बनाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है.

सभी को देखना चाहिए फिल्म रामसेतु: दिग्विजय सिंह के पोस्टर पर फोटो लगाने के मामले पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह दोनों के आपस की खीस है और दोनों एक दूसरे की सुन नहीं रहे. वह जो कह रहे हैं वह इन्हें नहीं करना और जो यह कह रहे है वह उन्हें नहीं करना, दोनों के बीच में सामंजस नहीं हो रहा है. रामसेतु फिल्म पर कहा कि अक्षय कुमार ने यह फिल्म बनाई है और यह फिल्म सभी को अवश्य देखना चाहिए. रामसेतु और राम को काल्पनिक बताने वाले लोगों को भी फिल्म जरूर देखना चाहिए. पूरे तथ्यों को बड़े ही वैज्ञानिक और आधुनिक तरीके से पूरी फिल्म में दर्शाया गया है, मैं मीडिया के सभी बंधुओं से निवेदन करता हूं कि वह फिल्म देखने अवश्य पधारें.

