बैतूल। नेशनल हाइवे पर निशाना गांव (Nishana village Betul accident) में एक पिकअप वाहन बेकाबू होकर पलट गया. इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई. जबकि 8 लोग घायल हो गए. इन सभी को डायल हंड्रेड से शाहपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. तीन लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया. वहीं हादसे (One died 8 injured in betul road accident) के बाद पिकअप का ड्राइवर फरार हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है.

पिकअप में सवार थे 14 लोग: हादसा शनिवार सुबह 7 बजे का (Betul Pickup accident one died 8 injured) बताया जा रहा है. पिकअप में अशोक नगर निवासी 14 लोग सवार थे. जो पुताई पुट्टी का काम करके हैदराबाद से आरोन जा रहे थे. नेशनल हाइवे पर वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया. हादसे में 32 साल के राजा पिता राजेश खटीक की इलाज के दौरान मौत हो गई. अन्य घायलों में गोलू, राहुल, चंदू खटीक, विनोद, दिनेश और कल्लू शामिल हैं. हादसे की सूचना मिलने पर 100 डायल मौके पर पहुंच गई. पीएमटी नीरज कहार ने बताया कि सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर ले जाकर भर्ती किया गया. जहां उनका उपचार जारी है. (One died in betul road accident)