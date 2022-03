रतलाम। मेडिकल कॉलेज में प्रशासन (Ratlam Medical College) की एक बार फिर बड़ी लापरवाही उजागर हुई है. कॉलेज में संचालित मेस में दूषित खाना खाने के बाद 27 स्टूडेंट फूड प्वॉइजनिंग का शिकार हो गए. जिनका इलाज कॉलेज के हॉस्पिटल में ही चल रहा है. सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं. छात्रों ने बताया कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन से सांठगांठ कर रेलकर्मी द्वारा मेस का संचालन किया जा रहा है.

मामले को दबाने में जुटा रहा कॉलेज प्रबंधन

गुरुवार रात को मेडिकल कॉलेज की अवैध मेस (illegal mess in ratlam) में छात्रों ने बेसन के गट्टे की सब्जी, दाल और रोटी खाई थी. इसके बाद सभी हॉस्टल में सोने चले गए. सुबह सोकर उठने पर कई छात्रों को एक के बाद एक उल्टी, दस्त होने लगे. कई को बुखार की शिकायत भी हुई. वहीं कॉलेज प्रशासन दिन भर पूरे मामले को दबाता रहा और बीमारों को इधर-उधर शिफ्ट करता रहा. मामला जब मीडिया तक पहुंचा तो कॉलेज प्रबंधन सकते में आ गया. छात्रों को इलाज के लिए को कॉलेज के हॉस्पिटल में ही भर्ती कराया.

अवैध तरीके से संचालित हो रहा मेस

मेडिकल कॉलेज में मेस टेंडर बिना अवैध तरीके से संचालित हो रहा है. छात्रों के लिए मेस का संचालन सोसायटी ही करती है. अब इस घटना के बाद प्रबंधन तीन दिन में मंस बन्द करने की बात कह रहा है. नए सत्र से विधिवत टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

