जबलपुर/शिवपुरी। बेमौसम बारिश की वजह से घरों में सांप निकलने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है. जबलपुर के नेपियर टाउन इलाके में रहने वाले एक परिवार के घर के किचन में एक खतरनाक सांप निकलने से हड़कंप मच गया. इसके बाद सूचना देने पर मौके पर पहुंचे सर्प विशेषज्ञ ने रेस्क्यू कर सांप को जंगल में छोड़ दिया. इस रेस्क्यू के बाद हैरानी तब हुई जब पकड़ा गया सांप वुल्फ स्नेक निकला.

जबलपुर में सांप का रेस्क्यू, देखे वीडियो

सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे ने बताया कि सांपों की प्रजाति में वुल्फ स्नेक अब विलुप्त होती प्रजाति में शामिल हो चुका है. इस सांप के मुंह में करीब 50 दांत होते हैं 25 ऊपर और 25 नीचे यह दांत इतने नुकीले होते हैं कि अपने शिकार की हड्डियों में तक धस जाते हैं. अन्य सांपों की तरह यह सांप डरता नहीं है बल्कि छेड़खानी करने पर तुरंत हमला करता है. (jabalpur snake rescue video)

Betul: स्कूल में निकला 7 फीट लंबा कोबरा सांप, सर्पमित्र ने ऐसे किया रेस्कयू, देखें Video

स्कूल में सांप निकलने से हड़कंप: शिवपुरी के कोलारस तहसील के कूड़ाराई गांव के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में कक्षा के दौरान ही सांप निकल आया. 6 फीट लंबे काले सांप को देख छात्र छात्राओं सहित शिक्षकों में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई. सांप निकलने की सूचना जैसे ही गांव के सरपंच पल्लन यादव व उपसरपंच को लगी तो वह दोनों स्कूल पहुंच गए. दोनों ने मिलकर सांप को स्कूल परिषर से बाहर निकालने का प्रयास किया लेकिन कामयाब नही हुए. अप्रिय घटना से बचने के लिए सरपंच और उपसरपंच ने सांप पर लाठियों से हमला बोल दिया. जिसमें सांप घायल हो गया और उसकी मौत हो गई. (snake rescue video shivpuri) (snake out during classes in mp) (shivpuri school snake out)