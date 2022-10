इंदौर। टीवी अभिनेत्री वैशाली ठक्कर ( Vaishali Takkar) के मौत का मामला इन दिनों खूब सुर्खियों में है. ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ और ‘ससुराल सिमर का’ जैसे टीवी शोज के ज़रिए अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली अभिनेत्री ने 16 अक्टूबर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.इंदौर पुलिस लगातार जांच में जुटी है. दूसरी ओर टीवी एक्ट्रेस का एक और सुसाइड नोट सामने आया है. जिसमें उसने कई बातों का जिक्र किया है. (Vaishali Thakkar Suicide Case) (Vaishali Thakkar Suicide Notes) (Actress Vaishali Thakkar)

एक्ट्रेस द्वारा लिखी गई बात: सुसाइड नोट में एक्ट्रेस ने लिखा कि, अब किससे लड़ेगा तू..मैंने ही उसे इतना अपना मान लिया था कि, उसने तो मुझे अपने आप से ही पराया कर दिया. फाइनली मैं मितेश और मेरे रिश्ते से खुश थी. लेकिन उसने उसे भी तोड़ दिया. मैं थक गई हूं और अब कुछ नहीं चाहिए. राहुल और उससे जुड़े लोगों ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है. उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलेगी. पर I Want To Mention His wife Disha जो उसकी सच्चाई जानते हुए भी सबके सामने मुझे गलत बोलती रही, क्योंकि उनको उनका घर बसाना था और इस बात का राहुल ने फायदा उठाया कि उसका तो कुछ बिगड़ा नहीं But मेरी लाइफ वह खराब कर गया.

वैशाली ठक्कर सुसाइट नोट

सुसाइड नोट जब्त: अपने सुसाइड नोट में एक्ट्रेस ने आगे लिखा कि,"I Can't Punished Them But Hope Law And God can. अब इन सब के बीच में मै मेरे पैरेटन्स को परेशान होते नही देख सकती". टीवी एक्ट्रेस वैशाली ने सुसाइट नोट में ये शब्द लिखे हैं. इसमे भगवान और कानून पर उसे सजा देने का विश्वास नजर आ रहा है. फिलहाल पुलिस ने इस सुसाइड नोट को भी जब्त कर लिया है.

शादी से पहले कहा दुनिया को अलविदा: गौरतलब है कि मितेश वैशाली के मंगेतर थे, वहीं 20 अक्टूबर को दोनों शादी करने वाले थे. हालांकि उससे पहले वैशाली (Vaishali Takkar) ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. वहीं सुसाइड नोट में वैशाली ने जिस राहुल का जिक्र किया वो एक कारोबारी है और वो वैशाली के पड़ोस में ही रहता है और दिशा उसकी पत्नी है. रविवार को पुलिस ने राहुल नवलानी (Rahul Navlani) को हिरासत में भी लिया था. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है, देखना होगा आगे इस केस में और क्या कुछ सामने आता है.(Vaishali Thakkar Suicide Case) (Vaishali Thakkar Suicide Notes) (Actress Vaishali Thakkar)