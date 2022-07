Misbehavior MP Sumitra Valmiki : सांसद सुमित्रा वाल्मिकी के साथ बदसलूकी मामले में केयर टेकर सस्पेंड, सिटी मजिस्ट्रेट को नोटिस

भाजपा से राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि (MP Sumitra Valmiki) के साथ सर्किट हाउस में हुई बदसलूकी को लेकर जिला कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए सर्किट हाउस के केयर टेकर को निलंबित कर दिया है. वहीं जिला सत्कार अधिकारी का दायित्व संभाल रही सिटी मजिस्ट्रेट सपना त्रिपाठी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. (Caretaker suspended in misbehavior MP) (Misbehavior with MP Sumitra Valmiki) (Notice to city magistrate)

Mayor Election sagar MP : Congress और BJP के बीच सीधा मुकाबला, बुंदेलखंड की एकमात्र नगर निगम को 1983 में मिला था पहला महापौर

सागर जिले में सागर नगर निगम सहित छह नगरीय निकायों में प्रथम चरण में मतदान होना है. प्रदेश की 16 नगर निगमों सागर का मुकाबला सत्ताधारी दल भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है. यहां बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिल रही है. प्रशासन द्वारा मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई है. मतदान कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है और आज मतदान दल मतदान केंद्र के लिए रवाना हो गए. सागर में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है. (Direct contest between Congress and BJP) (Sagar Mayor election in interesting mode)

Kamal Nath Dewas MP : कमलनाथ बोले- CM शिवराज के पास सिर्फ टेलीविजन है, विजन नहीं

नगरीय निकाय चुनाव प्रचार के तहत पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ देवास पहुंचे. यहां उन्होंने प्रबुद्धजनों के मन की बात सुनी. इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना विज़न रखा. कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी विनोदिनी व्यास के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित भी किया. उन्होंने कहा कि शिवराज जी के पास टेलीविज़न है, विज़न नहीं. इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार को जमकर घेरा. (Kamal Nath public meetin in Dewas) (CM Shivraj has only television no vision)

Bhopal Water Logging: राजधानी में तेज रफ्तार में हुई बारिश, शहर बना समंदर, तैयारियों की खुली पोल VIP रोड पर भरा पानी

भोपाल में भारी बारिश की वजह से वीआईपी रोड तालाब बन गई. तेज रफ्तार बारिश ने तैयारियों की पोल खोल दी. मौसम विभाग ने भी सोमवार दोपहर में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिसमें राज्य और जिला प्रशासन को भारी से बहुत भारी बारिश के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई.

Bijli Vibhag ki Laparwahi: कर्मचारियों की जान पर भारी बिजली विभाग की लापरवाही, बारिश के मौसम में बिना संसाधन ऐसे कर रहे हैं बिजली का मरम्मत कार्य

श्योपुर। आपने अक्सर मटकी फोड़ प्रतियोगिता में ग्रुप मेंबरों को एक दूसरे के कंधे पर खड़े होकर मटकी फोड़ते हुए देखा होगा. लेकिन, बिजली लाइन सुधारने के लिए कर्मचारियों को एक दूसरे के कंधे पर पैर रखकर खंबे पर चढ़ते हुए शायद ही देखा हो. आज हम आपको संसाधनों की कमी से जूझ रहे सिस्टम का अजीबो-गरीब नजारा दिखाएंगे, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे.

Unnatural rape case : पति पर अननैचुरल रेप व ससुर पर छेड़छाड़ का आरोप, सास ने की बहू और उसके परिवार पर कार्रवाई की मांग, केस दर्ज

मध्यप्रदेश के ग्वालियर से दहेज प्रताड़ना (Dowry harassment case) से जुड़ा एक मामला सामने आया है. (Harassment Cases in MP) मामले में बहू ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज (Gwalior unnatural rape case) कराया है, तो वहीं सास ने बहू के मायके पक्ष के लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है. हालांकि मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

Pragya Thakur On Rahul Gandhi: प्रज्ञा सिंह का विवादित बयान बोली- 'राहुल गांधी को दो चार बेल्ट पड़ें तो इनके इटली तक के सारे राज बाहर आ जाएंगे'

राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान देते हुए प्रज्ञा सिंह ने कहा है कि जिस तरह से मुझे प्रताड़ित किया गया उसी तरीके से राहुल गांधी को दो चार बेल्ट लगाए जाएं ,दो चार बार करंट लगा दिया जाए और उन्हें उठा कर पटख दिया जाए तो उनके और कांग्रेस के यहां से लेकर इटली तक के जितने भी राज है सब बाहर आ जाएंगे.

Betul Heavy Rain : पहली बारिश में उफान पर मांडू नदी, गांव की निचली बस्ती जलमग्र, बैठने-सोने को भी जगह नहीं

बैतूल जिले में हो रही मुसलाधार बारिश (MP Heavy Rain) से आठनेर क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचा है. मांडू नदी (Betul Mandu river) उफान पर चल रही है. इससे गांव की निचली बस्ती में भी पानी भर गया. कई घरों में जलभराव के कारण काफी नुकसान हुआ है. गांवों में घर कीचड़ से सराबोर हो चुके हैं. उठने-बैठने और सोने तक की जगह नहीं बची है.

Rain In Indore: पहली बारिश में ही बेहाल हुआ देश का सबसे स्वच्छ शहर, घरों में घुसा पानी, सड़कें बनी तालाब

मंगलवार सुबह से ही कई क्षेत्रों में तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी () भर गया. इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. बारिश के कारण सड़कों पर जलजमाव हो गया. ऐसा लग रहा था कि सड़कों पर नदी बह निकली. सड़कों पर कहीं कहीं घुटनों तक पानी भर गया था. वहीं इंदौर के प्रेस क्लब (Indore Press Club) के पास पेड़ गिरने से पीडब्ल्यूडी के मकान को नुकसान हुआ है. (Heavy Rain In Indore) (Madhya Pradesh Rain News)

Gwalior Weather Update: ग्वालियर-चंबल अंचल में रुठा मानसून, उमस और गर्मी से लोग परेशान

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मानसून ने दस्तक दे दी है और बारिश से कई शहर लबालब हो चुके हैं. लेकिन ग्वालियर में मानसून रूठ गया है, अंचल में हालात यह हैं कि, उमस और गर्मी से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है. इस समय उमस और गर्मी के कारण लोगों के हाल बेहाल हो चुके हैं, पिछले एक सप्ताह से अंचल में रुक-रुक कर हल्की बूंदाबांदी हो रही है. इस कारण मौसम में उमस और गर्मी बढ़ गई है.