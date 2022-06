Agnipath Scheme Protest: ग्वालियर में युवाओं का हिंसक प्रदर्शन, रेल ट्रैक उखाड़ा, ट्रेनों पर पथराव, आगजनी, भारी पुलिसबल तैनात

केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम का देशभर में विरोध तेज हो गया है. कई राज्यों सहित मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही यह विरोध हिंसक हो उठा है. ग्वालियर में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों ने रेलवे ट्रैक और स्टेशन को अपना निशाना बनाया और जमकर तोड़फोड़ की.

Panchayat election boycott: आजादी से आज तक नहीं बनीं गांव में सड़क, सीएम के हाथों में ज्ञापन देने के बाद भी हालात जस के तस

भिंड की शेरपुरा पंचायत के महूरी का पुरा के मतदाताओं ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है. ग्रामीणों का आरोप है कि आजादी के बाद से आज तक गांव में सड़क नहीं है. जिसके कारण अर्थी और गर्भवती महिलाओं को कीचड़ के दलदल से निकालकर ले जाना पड़ता है. साथ ही पढ़ाई को लेकर भी समस्याएं है जिनका निराकरण आज तक नहीं हो पाया है. ग्रामीणों का कहना है कि चाहे कोई भी चुनाव हो, पंचायत, विधानसभा या लोकसभा. जब तक सड़कों की हालत दुरुस्त नहीं होगी, तब तक गांव का कोई भी व्यक्ति मतदान नहीं करेगा.

Golikand in Satna: सरपंच प्रत्याशी के भाई ने पूर्व उप सरपंच को मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस

सतना के सिंहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्गापुर पंचायत कुड़िया ग्राम में गोलीकांड के बाद दहशत का माहौल है. जहां सरपंच प्रत्याशी के हिस्ट्रीशीटर छोटे भाई ने पूर्व उपसरपंच को गोली मार दी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. आरोपी ने खुद अपने हाथ में गोली मारकर बचने का प्रयास किया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है.

Chhatarpur Crime: अमानवीयता! हलवाई ने शादी में खाना बनाने से किया इनकार, दबंग ने काट दी उंगलियां

छतरपुर। जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक दबंग ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है. दबंग व्यक्ति ने एक हलवाई की उंगलियां काट दी. घटना लवकुशनगर थाना क्षेत्र के अंधियारी बारी गांव की है. यहां हलवाई का काम करने वाले रामदास कुशवाहा ने आरोपी राजा कुशवाहा के घर में होने शादी समारोह में अपने काम की व्यस्तता बताकर खाना बनाने से इनकार कर दिया था. इस बात से दबंग राजा कुशवाह नाराज हो गया.

MP Local Body Election 2022: सीएम शिवराज का कांग्रेस पर वार, बोले- नहीं है कार्यकर्ताओं की इज्जत, कई जगह से विधायकों ने ही लड़ा महापौर का चुनाव

मप्र सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्थानीय निकाय चुनाव 2022 के लिए भाजपा के मापदंडों को गिनाते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. सीएम ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं है, इसलिए विधायकों को ही महापौर का चुनाव लड़ाया जा रहा है. (MP Local Body Election 2022) (cm shivraj slams on congress)

MP Urban Body Election 2022 : कार्यकर्ताओं को भोजन कराने का हिसाब-किताब भी उम्मीदवार को देना होगा

नगरीय निकाय चुनाव को लेकर महापौर और पार्षदों को अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के लिए खाने-पीने पर काफी खर्च करना पड़ता है. अब उम्मीदवार द्वारा किए गए इस खर्च पर भी चुनाव आयोग की नजर रहेगी. इस संबंध में भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इस खर्च के लिए भी सीमा तय कर दी है.(Direction to Mayor and Councilors candidate) (Kept Account of providing food to workers)

EOW Raid Indore : इंदौर नगर निगम अपर आयुक्त के ठिकानों पर EOW की आज भी कार्रवाई, अभी तक ढाई करोड़ की संपत्ति का खुलासा

EOW ने बुधवार को इंदौर नगर निगम की अपर आयुक्त के पीए मुकेश पांडे के तीन ठिकानों पर छापा मारा था. कार्रवाई गुरुवार को भी जारी है. छापे में विभिन्न प्रकार के दस्तावेज मिले हैं, उनकी जांच की जा रही है. अभी तक ढाई करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है. EOW का कहना है कि जल्द ही कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं. (EOW Raid Additional Commissioner IMC) ( EOW raid property 2.5 crores disclosed)

Fuel Crisis: एमपी में पेट्रोल और डीजल संकट गहराया, करीब 2,200 पेट्रोल पंप सूखे

भोपाल सहित मध्य प्रदेश के 8 जिलों में HPCL के पेट्रोल पंप लगभग बंद हो गये हैं. यहां पर पेट्रोल और डीज़ल की सप्लाई 70 प्रतिशत बाधित हो गई है. रिलायंस पेट्रोलियम ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम को पेट्रोल और डीज़ल की सप्लाई बंद कर दी है. पढ़िए पूरी वजह....

Road Accident In Betul : बारिश का लुत्फ लेते हुए बाइक से सड़क पर मस्ती करना पड़ा भारी, हादसे में तीन युवकों की मौत, एक गंभीर

बारिश का लुत्फ लेने बाइक से दो युवक सड़क पर मस्ती करते हुए जा रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रही बाइक से उनकी भीषण भिड़ंत हो गई. इस हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक की हालत गंभीर है. (Three youths died one injured in Betul) (Fierce collision two bikes in Betul)

Indore STF Action: शिकंजे में फंसा LPG गैस चोर गिरोह, ट्रक ड्राइवरों से सेटिंग कर हर महीने उड़ा देते थे 12 करोड़ की गैस

मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों के हाइवे पर टैंकरों से एलपीजी गैस चोरी करने वाले गिरोह का इंदौर एसटीएफ ने पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह हर माह 12 करोड़ की गैस चोरी कर लेता था. आरोपियों से पूछताछ जारी है, कई बड़े खुलासे हो सकते हैं. (STF Arrest interstate gang stealing gas)