भोपाल। भोपाल के बैरसिया कार्यकर्ताओं पर होने वाले खर्च को भी प्रत्याशी के चुनावी खर्चे में जोड़ा जाएगा. इन स्वीकृत दरों पर ही महापौर, पार्षद पदों का व्यय लेखा का संधारण करें. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश लवानिया द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के लिए महापौर एवं पार्षद पद का व्यय लेखा संधारण करने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री की दरें निर्धारित कर व्यय लेखा के लिए आदेश जारी किया गया है.

ये देखेंगे व्यय का हिसाब : नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 हेतु महापौर और पार्षद पदों का व्यय लेखा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (महापौर पद हेतु ) कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल, रिटर्निंग ऑफिसर (पार्षद पद हेतु) अनुभाग बैरसिया, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (पार्षद पद हेतु) बैरागढ़ वृत्त, शहर वृत्त, गोबिंदपुरा वृत्त, टी.टी. नगर वृत्त, एम.पी. नगर वृत्त, अनुभाग हुजूर, कोलार, बैरसिया भोपाल को आदेश की प्रति भेजकर जमा करेंगे.

भोजन के रेट इस प्रकार हैं : नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा टेंट, बफे भोजन, लंच पैकेट, स्वल्पाहार, स्वीट्स आदि सामग्रियों से संबंधित स्वीकृत दरों के आधार पर ही महापौर और पार्षद पदों का व्यय लेखा का संधारण करने के निर्देश दिए गए हैं. जारी आदेश अनुसार स्वल्पाहार 4 आइटम – 109 रुपये प्रति पैकेट, स्वल्पाहार 5 आइटम – 149 रुपये प्रति पैकेट, स्वल्पाहार बफे 209 रुपये प्रति प्लेट, स्टेंडर्ड मीनू बफे भोजन – 299 रुपये प्रति प्लेट, इलाइट मीनू बफे भोजन – 349 रुपये प्रति प्लेट और जनरल मीनू बफे भोजन 239 रुपये प्रति प्लेट के साथ ही अन्य 91 सामग्रियों की दरें निर्धारित की गई है. (Direction to Mayor and Councilors candidate) (Kept Account of providing food to workers)