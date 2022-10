इंदौर। युवती को धमकाकर पैसों की मांग करने वाले 4 बदमाश क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गए हैं. जानकारी के अनुसार, क्राइम ब्रांच इंदौर को शिकायत प्राप्त हुई कि कुछ लोगों के द्वारा फरियादी को 50 लाख रुपए के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है. जिस पर डीसीपी निमिष अग्रवाल ने पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये. पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रामकरण उर्फ करण जाटव, जितेन्द्र जाटव उर्फ बजरंगी दयाराम, चिराग यादव और संजीव खटीक को घेराबंदी कर पकड़ लिया.

नौकरी से निकालने पर मालिक से लिया बदला: आरोपियों से अपराध के संबंध में सख्ती से पूछताछ करने पर सामने आया कि आरोपी रामकरण, फरियादी के हॉस्टल में 07 वर्षो से काम करता था, जिस वजह से फरियादी और उसके परिवार की पूरी जानकारी थी. फरियादी द्वारा अचानक काम से निकालने पर आरोपी रामकरण ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाते हुए बदला लेने की नियत से फरियादी की बेटी के फोटो सोशल मीडिया अकाउंट से प्राप्त कर लिये, फोटो एडिट कर न्यूड वीडियो बनाया.

एडिट कर अश्लील फोटो बनाया, फिर ब्लैकमेलर ने नाबालिग युवती से एक लाख वसूले

50 लाख रुपये की डिमांड की: कुछ दिन पूर्व परदेशीपुरा क्षेत्र में छीने गए मोबाइल सिमकार्ड इस्तमाल करते हुए फरियादी को वाट्सअप पर उसकी बेटी के एडिट विडियोज भेजते हुए 50 लाख रुपये देने की मांग की. जिसके बाद फरियादी ने थाने में प्रकरण दर्ज करवाया. क्राइम ब्रांच पकड़े गए आरोपियो से पूछताछ करने में जुटी हुई है. पुलिस को उम्मीद है कि इस पूरे मामले में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते है.

