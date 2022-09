ग्वालियर। शहर की क्राइम ब्रांच और थाटीपुर पुलिस ने एक साथ कार्रवाई कर फर्जी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है. झांसी के युवक ने फर्जी सब इंस्पेक्टर बनकर करीब ढाई साल पहले थाटीपुर इलाके में जिम में आने वाले दो युवकों से ठगी की थी. पुलिस के अनुसार ने फर्जी पुलिस अफसर ने खुद को एसआई बता कर दिल्ली पुलिस में तैनात एक महिला कांस्टेबल से शादी की है, जिसके बारे में पुलिस पता लगा रही है. आरोपी युवक के खिलाफ झांसी में भी धोखाधड़ी और ठगी के तीन मामले पहले से दर्ज हैं. (Gwalior fake police officer)

ग्वालियर में फर्जी सब इंस्पेक्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार

युवक पर ठगी के कई आरोप: जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक अर्जुन सिंह ठाकुर अपने को पुलिस सब इंस्पेक्टर बताता था इसी प्रभाव में वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था. लोग उसकी वर्दी और स्टार को देख कर झांसे में आ जाते थे. करीब ढाई साल पहले एक फरियादी रामेंद्र शर्मा ने थाटीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि, एक व्यक्ति जो अपने आपको अर्जुन सिंह ठाकुर बताता है उसने अपनी पत्नी की बीमारी का बहाना बनाकर उससे 6000 रुपए ठगे थे. (Gwalior Fake sub inspector)

फर्जी सब इंस्पेक्टर बन महिला कॉन्सटेबल से बढ़ाई नजदीकी, शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म!

इसी तरह उसने थाटीपुर स्थित जिम में आने वाले एक दूसरे युवक शिवम से भी अपने पिता के इलाज के नाम पर तीन हजार रुपए उधार ले लिए थे. जब दोनों लोगों ने उससे पैसे वापस मांगे तो फर्जी सब इंस्पेक्टर ने किसी तीसरे व्यक्ति का नंबर उन्हें दे दिया. जिसने पैसे देने के बहाने बुलाकर युवकों की मोटरसाइकिल छीन ली. कहा कि जिसने आप लोगों को यहां वसूली के लिए भेजा है वह खुद ही मेरे पैसे लेकर गायब है. इस मामले की शिकायत थाटीपुर थाने में दर्ज की गई थी

पुलिस के जाल में फंसा नकली इंस्पेक्टर: आरोपी को लेकर पुलिस को पता लगा कि यही फर्जी सब इंस्पेक्टर चंबल कॉलोनी के आसपास पुलिस वर्दी में किसी के साथ ठगी की नियत से आया हुआ है. जिसके बाद ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने जाल बिछाकर अर्जुन सिंह को पकड़ लिया.आरोपी के खिलाफ झांसी में भी ठगी और धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं. (MP police arrested Fake sub inspector) (MP police) (police arrested Fake sub inspector in gwalior) ( fake police officer MP)