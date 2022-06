छिन्दवाड़ा। एमपी पंचायत चुनाव 2022 में कई जगहों पर रिश्तेदार और सगे लोग आमने-सामने होकर किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन छिंदवाड़ा के आदिवासी विकास खंड बिछुआ के उल्हावाड़ी गांव में ग्रामीणों ने आपसी सहमति से सरपंच समेत 13 वार्डों के पंचों का निर्विरोध निर्वाचन कर लिया है.

सरपंच और पंच समेत पूरी ग्राम पंचायत निर्विरोध हुई निर्वाचित: विकासखण्ड बिछुआ की ग्राम पंचायत उल्हावाड़ी में ग्रामवासियों ने सर्वसम्मति से 13 वार्डों के पंच एवं सरपंच के र्निविरोध निर्वाचन का निर्णय लिया जिसमें सरपंच संगम सनिया तो पंचो में अमीरसिंह ठाकुर, मोतीसिंह ठाकुर, हरिराम उईके,बती ठाकुर, रामशीला वर्मा, पंचलाल धुर्वे, रामशा उईके, सीताबाई सनिया, मूना, मालती सनिया,आशा मर्सकोले प्रकाश सहार, रसवती पहाड़े निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. सर्वसम्मति से इन लोगों ने फॉर्म भरा और उनके खिलाफ किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया है.

मध्य प्रदेश सरकार देगी पंचायत को 7 लाख रुपए का पुरस्कार: दरअसल, पंचायत चुनावों के दौरान ग्रामीण इलाकों में होने वाले विवाद को देखते हुए पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने अपील की थी कि समाज में सामाजिक समरसता के लिए पंचायतों में कोशिश करें कि पंच सरपंच के निर्विरोध चुना जाए. इसके बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना के आदेश जारी कर दिए हैं. इसमें निर्विरोध निर्वाचन पर लाखों के इनाम दिए जाएंगे.

ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुए तो 5 लाख का इनाम.

सरपंच पद हेतु वर्तमान और पिछला निर्वाचन लगातार निर्विरोध हुआ तो 7 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा.

ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच और सभी पंच निर्विरोध चुने गए तो 7 लाख रुपए का इनाम मिलेगा.

ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच और सभी पंच महिला निर्वाचित हुई तो 12 लाख का इनाम दिया जाएगा.

यदि सरपंच और पंच के सभी पद पर महिलाओं को निर्विरोध चुना गया तो 15 लाख का इनाम दिया जाएगा.

