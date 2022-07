Bhayyu Maharaj Suicide Case: मध्य प्रदेश HC का भय्यू महाराज आत्महत्या मामले में बहुत बड़ा फैसला, जानें अब क्या करेंगे आरोपियों के वकील

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आध्यात्मिक गुरु भय्यू महाराज की आत्महत्या और ब्लैकमेलिंग के मामले में दो दोषियों को दी गई सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार वर्मा ने दोषी पलक पौरानिक की अर्जी खारिज कर दी और शरद देशमुख को जिला अदालत ने 6 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद बचाव पक्ष के वकील धर्मेंद्र गुर्जर ने कहा कि, सजा पर रोक लगाने के मुद्दे पर उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी.

Mahakal Sawari Ujjain: सावन के महीने में 6 बार अपनी प्रजा का हाल जानेंगे बाबा महाकाल, कलेक्टर एसपी ने सवारी मार्ग का किया पैदल भ्रमण

महाकाल मंदिर उज्जैन में इस बार सावन के महीने में भगवान अपनी प्रजा का हाल जानने 6 बार निकलेंगे, यानी कि 6 बार महाकाल की सवारी उज्जैन के विभिन्न रास्तों से होकर गुजरेगी. इसके साथ ही बाबा अपने भक्तों को सावन के महीने में 20 घंटे के लिए दर्शन देंगे. बाबा की सवारी की तैयारियों को लेकर कलेक्टर, एसपी और आला अधिकारियों ने रास्ते का जायजा लिया. (Mahakal Sawari Ujjain) (Sawan 2022)

Misbehavior MP Sumitra Valmiki : सांसद सुमित्रा वाल्मिकी के साथ बदसलूकी मामले में केयर टेकर सस्पेंड, सिटी मजिस्ट्रेट को नोटिस

भाजपा से राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि (MP Sumitra Valmiki) के साथ सर्किट हाउस में हुई बदसलूकी को लेकर जिला कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए सर्किट हाउस के केयर टेकर को निलंबित कर दिया है. वहीं जिला सत्कार अधिकारी का दायित्व संभाल रही सिटी मजिस्ट्रेट सपना त्रिपाठी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है

Crime News Bhopal : डकैती डालने की तैयारी में थे पांच बदमाश, पुलिस ने घेरकर दबोचा

राजधानी भोपाल में बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश को क्राइम ब्रांच ने नाकाम कर दिया है. डकैती की साजिश रच रहे पांच बदमाशों को पुलिस ने कोलार क्षेत्र में घेराबंदी कर गिरफ्तार किया. ये बदमाश राजधानी भोपाल से बाहर के बताए जा रहे हैं.

Bhopal Water Logging: राजधानी में तेज रफ्तार में हुई बारिश, शहर बना समंदर, तैयारियों की खुली पोल VIP रोड पर भरा पानी

भोपाल में भारी बारिश की वजह से वीआईपी रोड तालाब बन गई. तेज रफ्तार बारिश ने तैयारियों की पोल खोल दी. मौसम विभाग ने भी सोमवार दोपहर में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिसमें राज्य और जिला प्रशासन को भारी से बहुत भारी बारिश के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई.

Pragya Thakur On Rahul Gandhi: प्रज्ञा सिंह का विवादित बयान बोली- 'राहुल गांधी को दो चार बेल्ट पड़ें तो इनके इटली तक के सारे राज बाहर आ जाएंगे'

राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान देते हुए प्रज्ञा सिंह ने कहा है कि जिस तरह से मुझे प्रताड़ित किया गया उसी तरीके से राहुल गांधी को दो चार बेल्ट लगाए जाएं ,दो चार बार करंट लगा दिया जाए और उन्हें उठा कर पटख दिया जाए तो उनके और कांग्रेस के यहां से लेकर इटली तक के जितने भी राज है सब बाहर आ जाएंगे.

Betul Heavy Rain : पहली बारिश में उफान पर मांडू नदी, गांव की निचली बस्ती जलमग्र, बैठने-सोने को भी जगह नहीं

बैतूल जिले में हो रही मुसलाधार बारिश (MP Heavy Rain) से आठनेर क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचा है. मांडू नदी (Betul Mandu river) उफान पर चल रही है. इससे गांव की निचली बस्ती में भी पानी भर गया. कई घरों में जलभराव के कारण काफी नुकसान हुआ है. गांवों में घर कीचड़ से सराबोर हो चुके हैं. उठने-बैठने और सोने तक की जगह नहीं बची है.

Rain In Indore: पहली बारिश में ही बेहाल हुआ देश का सबसे स्वच्छ शहर, घरों में घुसा पानी, सड़कें बनी तालाब

मंगलवार सुबह से ही कई क्षेत्रों में तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी () भर गया. इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. बारिश के कारण सड़कों पर जलजमाव हो गया. ऐसा लग रहा था कि सड़कों पर नदी बह निकली. सड़कों पर कहीं कहीं घुटनों तक पानी भर गया था. वहीं इंदौर के प्रेस क्लब (Indore Press Club) के पास पेड़ गिरने से पीडब्ल्यूडी के मकान को नुकसान हुआ है. (Heavy Rain In Indore) (Madhya Pradesh Rain News)

Gwalior Weather Update: ग्वालियर-चंबल अंचल में रुठा मानसून, उमस और गर्मी से लोग परेशान

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मानसून ने दस्तक दे दी है और बारिश से कई शहर लबालब हो चुके हैं. लेकिन ग्वालियर में मानसून रूठ गया है, अंचल में हालात यह हैं कि, उमस और गर्मी से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है. इस समय उमस और गर्मी के कारण लोगों के हाल बेहाल हो चुके हैं, पिछले एक सप्ताह से अंचल में रुक-रुक कर हल्की बूंदाबांदी हो रही है. इस कारण मौसम में उमस और गर्मी बढ़ गई है.

Ujjain Crime News : नाबालिग छात्रा का उसी के घर में रेप करने के बाद मर्डर, आरोपी गिरफ्तार

उज्जैन जिले में दो दिन पहले अपने घर में नाबालिग छात्रा के शव का राज खुल गया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी घर में चोरी के इरादे से घुसा था. विरोध करने पर आरोपी ने लड़की के साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी. (Minor girl student murder after rape) (Murder and rape Accused arrest in Ujjain)