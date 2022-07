Urban Body Election 2022: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली में किया रोड शो, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा

नगरीय निकाय चुनाव (Urban Body Election 2022) के प्रचार को लेकर सीएम शिवराज सिंगरौली पहुंचे, जहां उन्होंने महापौर प्रत्याशी के लिए वोट मांगा साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. (Shivraj Singh Chouhan road show in Singrauli) (CM Shivraj targeted Congress)

Social Media Campaign: सोशल मीडिया पर चुनावी प्रचार का काम आसान, कोई कर रहा वादे, कोई गिना रहा कमियां

मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों में प्रत्याशियों द्वारा डोर-टू-डोर कैंपेन से साथ ही सोशल मीडिया का भी खूब प्रयोग किया जा रहा है. सोशल मीडिया के माध्यम से जहां कांग्रेस बीजेपी की नाकामियां गिना रही है, वहीं बीजेपी के प्रत्याशी वायदों के मैसेज मतदाताओं तक भेज रहे हैं.

Indore Traffic Workshop: ट्रैफिक में सुधार का प्रयास, पुलिस ने कार्यशाला का आयोजन कर ड्राइवर और कंडक्टर को दी यातायात नियमों की जानकारी

इंदौर में ट्रैफिक की जागरूकता को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया. (Traffic Improve Workshop Organized) इस आयोजन में स्कूल बस के ड्राइवर और कंडक्टर को यातायात नियमों की जानकारी दी गई साथ ही इंदौर के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र (Indore Police Commissioner Harinarayan Chari Mishra) ने बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था संभालने वालों का सम्मान भी किया.

Police High Voltage Drama: शराब के नशे में पुलिसकर्मी ने की अहाते में तोड़फोड़, देखें वीडियो

बालाघाट। शराब के नशे में टल्ली पुलिसकर्मी का हाईवोल्टेज ड्रामा (Police High Voltage Drama) बालाघाट के देशी शराब दुकान के अहाते में देखने को मिला. व्यक्ति ने शराब के नशे में जमकर तोड़फोड़ की. बाद में अहाता संचालक की सूचना पर वारासिवनी पुलिस मौके पर पहुंची. उपद्रव कर रहे कथित पुलिसकर्मी और उसके साथियों को थाने लेकर पहुंची. अहाता संचालक संजय सेलारे ने बताया कि, दोपहर में 3 युवक आए और खाने-पीने की सामग्री ली. शराब पीने के बाद तीनों जाने लगे तो दी गई सामग्री के दाम मांगे. एक युवक अपने आप को पुलिस वाला बताकर गालीगलौज करने लगा. विरोध करने पर तीनों ने दुकान में तोड़-फोड़ कर दी है.

Anuppur Villagers Boycott Election: बिजली का मेंटेनेंस नहीं होने पर चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी, कलेक्टर विधायक से लाइट सुधार की लगाई गुहार

अनूपपुर के आदिवासी क्षेत्र में बिजली नहीं रहने की वजह से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीणों ने बताया कि चुनाव आते ही नेता बड़े-बड़े दावे करते है, लेकिन पद पर आ जाने के बाद एक बार भी गांव की रुख नहीं करते. वहीं इस बार ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है. (Anuppur Villagers Boycott Election)

Bakrid 2022: आगर मालवा के पशु हाट बाजार में 11 लाख 786 रुपए का बकरा, रोज खाता है 100 ग्राम काजू और बादाम

आगर मालवा। मुस्लिम समाज का सबसे प्रमुख त्यौहार है बकरीद (Bakrid 2022) जो नजदीक ही है. इसको लेकर बाजारों में भीड़ है. इसी को लेकर रविवार को लगे पशु हाट बाजार में सुसनेर निवासी शाहरुख अपना एक बकरा लेकर आया. बकरे का नाम सुल्तान है. इसकी कीमत 11 लाख 786 रुपए बताई जा रही है. बकरे के मालिक का दावा है कि बकरे के शरीर पर अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है. इसकी वजह से उसकी इतनी कीमत है.

Urban Body Election MP 2022 चुनाव मैदान में घर का घमासान! वार्ड-8 में देवरानी-जेठानी तो वार्ड-3 से सौतन आमने-सामने

विजयपुर नगर परिषद (Urban Body Election MP 2022) के चुनाव में देवरानी और जेठानी का चुनाव ही नहीं बल्कि, सौतन का विरोध वाला प्रचार जोरों पर है. भाजपा और कांग्रेस से टिकट लेने वाली महिला प्रत्याशियों को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही है. चुनाव में किसे मिलेगी जीत और किसे मिलेगी हार यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस चुनाव की चर्चा राजनीतिक गलियारों में जोरों से चल रही है.

Gwalior Mayor Election: प्रचार के अंतिम चरण में बीजेपी ने झोंकी ताकत, सिंधिया की बैठकें जारी..CM शिवराज रोड शो से मांगेंगे वोट

ग्वालियर में प्रचार-प्रसार के अंतिम चरण में बीजेपी नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सुबह से बैठकें और सभाएं कर रहे हैं तो वहीं शाम को CM शिवराज भी रोड़ शो के जरिए आम मतदाताओं से मेयर प्रत्याशी के लिए वोट की मांग करेंगे. (Vote demand mayor candidate Gwalior)Final phase of campaigning in Gwalior Vote demand for Gwalior mayor candidate Jyotiraditya Scindia's meetings and meetings Roadshow of in Gwalior

MP Nikay Chunav: भाजपा पर जमकर बरसे कमलनाथ, कहा- बुरहानपुर ऐतिहासिक शहर, लेकिन विकास के मामले में पिछड़ा

बुरहानपुर। मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव (Madhya Pradesh urban body elections) को लेकर कांग्रेस के स्टार प्रचारक (Congress star campaigner) अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने के लिए सभा और रैलियां कर रहे हैं, इसी कड़ी में रविवार को बुरहानपुर जिले में पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ की आमसभा सभा आयोजित हुई. इस चुनावी सभा मे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath ) भाजपा (Bjp) पर जमकर भड़के, उन्होंने बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए, उन्होंने कहा मध्यप्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं.

MP Panchayat Chunav 2022: 21 साल की उम्र में बनी सरपंच, 48 वोटों से जीत हासिल कर ये पद अपने नाम किया

सतना। 21 साल की बेटी ने पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav 2022) में सरपंच पद में जीत हासिल की है. अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत अमरपाटन के ग्राम पंचायत झिरिया कोपरिहान द्वितीय चरण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीती है. ओबीसी वर्ग की इस युवा प्रत्याशी ने अनारक्षित महिला सीट पर 7 प्रतिद्वंदियों को पराजित कर 48 वोट जीत रागिनी पटेल ने ये पद अपने नाम किया है.