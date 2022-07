.

सतना। 21 साल की बेटी ने पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav 2022) में सरपंच पद में जीत हासिल की है. अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत अमरपाटन के ग्राम पंचायत झिरिया कोपरिहान द्वितीय चरण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीती है. ओबीसी वर्ग की इस युवा प्रत्याशी ने अनारक्षित महिला सीट पर 7 प्रतिद्वंदियों को पराजित कर 48 वोट जीत रागिनी पटेल ने ये पद अपने नाम किया है. हालांकि अधिकृत परिणामों की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन मतगणना के रुझान के बाद बेटी की जीत का जश्न सिर्फ उसके परिवार के सदस्य ही नहीं गांव के तमाम लोग भी मना रहे हैं. रागिनी के पिता रामाश्रय पटेल कृषक हैं, दूसरों के खेत में काम कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे. इनकी सात बेटियां है पुत्र नहीं है. रागिनी चौथे नंबर की है और इस साल बीकॉम फाइनल की पढ़ाई कर रही. (21 Years Old Sarpanch in Satna) (Sarpanch in Satna won post by winning 48 votes)