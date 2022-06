Strategy Of BJP : केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता के बीच ले जाएंगे BJP कार्यकर्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM MODI) के कार्यकाल के 8 साल पूरे हो चुके हैं. ऐसे में देशभर में BJP इसे एक पर्व के रूप में मना रही है. मध्यप्रदेश में भी बीजेपी ने 15 जून तक केंद्र सरकार की तमाम जनहितेषी योजनाओं का जनता में प्रचार करने की योजना बनाई है. इसके लिए भाजपा ने अपने विधायकों और सांसदों समेत सभी पदाधिकारियों को अलग-अलग टारगेट दिए हैं. (BJP take schemes of central government to public) (Strategy Of BJP apply)

MP Urban Body Election 2022: ग्वालियर में महापौर के पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने बनाया प्लान, सामने आए संभावित नाम

नगरीय निकाय चुनाव (MP Urban Body Election 2022) की घोषणा के बाद बीजेपी और कांग्रेस पार्टी मजबूत कैंडिडेट की तलाश में जुटी हुई है. इस दौरान ग्वालियर में सामान्य महिला महापौर का पद होने पर दोनों ही पार्टियों के संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं. जिन्हें टिकट देकर दोनों पर्टियां अपनी जीत का प्लान तैयार कर रही हैं.

स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही: रात में बुलाई सुबह आई 108 एंबुलेंस, महिला ने रास्ते में ही बच्ची को दिया जन्म

शिवपुरी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही फिर सामने आई है, जहां एक गांव से प्रसूता को अस्पताल पहुंचाने के लिए परिजनों ने रात भर 108 संजीवनी एंबुलेंस को कॉल किया, लेकिन एंबुलेंस नहीं पहुंची. जिसके बाद जब सुबह संजीवनी एंबुलेंस से प्रसूता को अस्पताल ले जाया जा रहा था, तो उसने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दिया.

Indore road accident : नर्मदा पूजन को जा रहा था परिवार, गाड़ी में ट्रक ने मारी टक्कर, 2 की मौत 10 घायल।

इंदौर। नर्मदा पूजन करने जा रहे एक ही परिवार के लोगों से भरी आइशर गाड़ी को ट्रक की जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में आइशर वाहन में सवार दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि 10 से अधिक लोग घायल हैं. जिनका इंदौर के एमवाय (MYH) अस्पताल में इलाज जारी है. मृतकों के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतकों में एक महिला रतलाम की और दूसरी महिला इंदौर की रहने वाली थी. फिलहाल मामले में पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है.

Bhind Crime News: दीवार तोड़कर ज्वेलरी शॉप में घुसे चोर, तिजोरी काटकर साफ किए 50 लाख के गहने

भिंड। भिंड-ग्वालियर एनएच-719 पर बुधवार-गुरुवार की रात (Bhind Crime News) मेहगांव कस्बे में स्थित रामनिवास सोनी की ज्वेलर्स की दुकान पर में चोरों ने धावा बोल दिया. इस दौरान दुकान को सूना पाकर चोर दुकान की दीवार तोड़ कर अंदर घुस गए और दुकान में रखी तिजोरी को पहले कटर मशीन से काटकर उसमें रखें सोने-चांदी के आभूषण लूट कर फरार हो गए. घटना की जानकारी सुबह पड़ोसियों ने दुकान संचालक को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने दुकान का मुआयना करने के बाद डॉग स्क्वायड और एफएसएल टीम को बुलाकर जांच शुरू कर दी है.

Scuffle in BJP Leaders: जे पी नड्डा की सुरक्षा में चूक! भाजपाईयों में हुई धक्का-मुक्की, शिवराज ने मोर्चा संभालते हुए इस अंदाज में लगाई फटकार

अनुशासित पार्टी होने का दावा करने वाली BJP का अनुशासन उस वक्त तार-तार हो गया, जब जबलपुर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्‌डा (j p nadda jabalpur visit) के सामने ही भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. हालांकि बाद में सीएम शिवराज ने मोर्चा संभालते हुए कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई. (Scuffle in BJP Leaders)

Panchayat Election: उपद्रव रोकना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती, अति संवेदनशील गांव में पल-पल की जानकारी देगा पुलिस का मुखबिर

ग्वालियर में पंचायत चुनाव को शांति से निपटाने के लिए पुलिस-प्रशासन हर संभव प्रयास किया जा रहा है. खासकर ऐसी पंचायतों को चिन्हित किया जा रहा है, जहां उपद्रव होने की अधिक आशंका होती है. ऐसी पंचायतों में पुलिस अपना मुखबिर तंत्र मजबूत करने में जुट गई है, ताकि हर छोटी-बड़ी सूचना मिलती रहे. साथ ही टीमें बनाई गई हैं, जो गांव में संपर्क और मेलजोल बढ़ा कर पुलिस और लोगों के बीच की दूरी को कम कर महत्वपूर्ण इनपुट हासिल करेंगी.

94 Lakh Fraud: अमेरिका भेजा गया था माल, पुलिस ने जयपुर के रहने वाले आरोपी के खिलाफ किया प्रकरण दर्ज

मध्य प्रदेश के इंदौर की एक कंपनी के साथ 94 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. कंपनी ने अमेरिका में बेडशीट एक्सपोर्ट की थीं, जिसमें 3 कंटेनर तो पहुंच गए, जबकि 2 कंटेनर नहीं पहुंचे. इसकी सूचना फरियादी ने जब जयपुर की ब्रोकरशिप कंपनी से इस बारे में पता किया तो उसने माल डिलीवर दिखाया. पुलिस ने आरोपी प्रवीण वशिष्ठ निवासी बजाज नगर जयपुर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है.

Bhopal Crime News: सुपर कॉप सचिन अतुलकर के नाम फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों को ठगने वाला गिरफ्तार

सुपरकॉप के नाम से मशहूर भोपाल के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर सचिन अतुलकर के नाम से फेसबुक प्रोफाइल बना कर ठगी करने वाले आरोपी को साइबर क्राइम ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है. मामले की शिकायत खुद सचिन अतुलकर ने साइबर सेल में दर्ज कराई थी. आरोपी संतोष चित्रकूट सतना का रहने वाला है और पिछले 3 महीने में सचिन अतुलकर के नाम का उपयोग कर बच्ची के इलाज का हवाला देकर हजारों नागरिकों से पैसे डलवा चुका है.

Shajapur Police Action: कंजर गिरोह पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 18 आरोपी गिरफ्तार

शाजापुर। जिले में लूट,चोरी जैसी वारदात को अंजाम देने वाले कंजर गिरोह (Shajapur Kanjar Gang) पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है (shajapur police big action) . इस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में चोरी का सामान और अवैध शराब बरामद की गई है. एसपी जगदीश डाबर (SP Jagdish Dabur) ने बताया कि एडिशनल एसपी के नेतृत्व में चार टीम बनाई गई थी. रात्रि 3 बजे से कंजरों के ढेरों रूलकी, माधवपुरा, देवड़ा और मखावत में दबिश दी गई.