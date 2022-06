भोपाल। बीजेपी का प्लान है कि मंडल और बूथ स्तर पर जाकर युवाओं की टोली आम मतदाताओं से संवाद कर केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार करेगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पीएम मोदी को विकास पुरुष बताया है. सीएम शिवराज ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की सियासत का ट्रेंड बदला है और वह सच्चे विकास के रूप में सामने आए है.

पीएम मोदी की तारीफ : वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी मोदी के इन 8 साल के कार्यकाल की जमकर तारीफ की. दूसरी ओर कांग्रेस मोदी सरकार के 8 साल को जनता के साथ धोखा करार दे रही है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी पूरी तरह फेल रहे हैं.

नगरीय निकाय चुनाव पर फोकस : बता दें कि मध्य प्रदेश में अगले महीने नगरीय निकाय चुनाव हैं, ऐसे में दोनों ही दल मोदी के कार्यकाल के बहाने जनता में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं. जहां एक ओर बीजेपी योजनाओं के लाभार्थियों को वोट बैंक में बदलना चाहती है तो वहीं कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जनता के गुस्से को अपने फेवर में बनाना चाहती है. अब देखना यह है कि वोटर किसकी बात पर भरोसा करेगा.

बीजेपी के पूर्व विधायक विश्वामित्र पाठक की घर वापसी : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित भाजपा कार्यालय में विश्वामित्र पाठक को दोबारा बीजेपी की सदस्यता दिलाई.पाठक के साथ ही उनके बेटे चार पूर्व जनपद सदस्य और 51 पूर्व सरपंचों ने भी बीजेपी की सदस्यता ली. गौरतलब है कि सिंगरौली के सिहावल से भाजपा के विधायक रहे विश्वामित्र पाठक को 2018 में टिकट नहीं मिल सका था, जिसके चलते उन्होंने भाजपा छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया था. (BJP take schemes of central government to public) (Strategy Of BJP apply)