President Ramnath Kovind in Ujjain: उज्जैन की गलियों से वाकिफ हैं राष्ट्रपति, बोले- विश्व हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को स्वीकारने के लिए तैयार

उज्जैन आयुर्वेद​​​​​​​ महाधिवेशन में हिस्सा लेने पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind in Ujjain) ने मंच से उज्जैन से जुड़ी अपनी यादों को सांझा करते हुए कहा कि महाकाल की नगरी की गलियों से वे वाकिफ हैं. उनका यहां से पुराना नाता रहा है. आइए जानते हैं कैसे राष्ट्रपति का उज्जैन से रिश्ता रहा है.

कमलनाथ की भूल! जानें- क्या है नियुक्ति विवाद, क्यों राजभवन में दर्ज हुई शिकायत?

मध्य प्रदेश में आयोगों की नियुक्ति पर कमलनाथ और शिवराज सरकार आमने-सामने हैं. नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट में लंबित है. ऐसे में कमलनाथ द्वारा प्रदीप अहिरवार को अनुसूचित जाति विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से नया विवाद खड़ा हो गया है. जिसको लेकर राजभवन में शिकायत दर्ज कराई है.

MP Panchayat Election: इस बार औरतें बनाएंगी गांव की सरकार! बालाघाट की मतदाता सूची में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा

बालाघाट में इस बार पंचायत चुनाव में (MP Panchayat Election) सरकार का फैसला औरतों के हाथ में रहेगा. दरअसल बालाघाट की मतदाता सूची में महिला मतदाताओं की संख्या 6 लाख 19 हजार 788 है, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 6 लाख 3 हजार 342 है.

Largest Sanitary Pad: ग्वालियर के केआरजी कॉलेज में बना 100 फिट का सेनेटरी पैड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होने की तैयारी

केआरजी कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने समाज के लोगों से चंदा इकट्ठा कर और अपनी पॉकेट मनी को खर्च कर 100 फीट लंबा सेनेटरी पैड बनाया है. ये सभी छात्र पिछले एक सप्ताह से लगातार मेहनत कर रहे थे. स्कूल प्रबंधक ने इस बड़े सेनिटरी पैड का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए भी अप्लाई किया है.

Rajya Sabha elections: विवेक तन्खा कल भरेंगे राज्यसभा का नामांकन पत्र, बीजेपी ने साधा निशाना

वरिष्ठ कांग्रेस नेता विवेक तन्खा मध्यप्रदेश से राज्यसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार हैं. विवेक तन्खा सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे. प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटें खाली हो रही हैं, इसमें दो सीट बीजेपी और एक सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी. तन्खा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा है कि, कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को पलीता लगाने वाले शख्स को राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है.

Rice instead of potato in samosa: ट्रेन का खाना खाकर पड़ सकते हैं बीमार, समोसे में आलू की जगह बासी चावल देख यात्रियों ने किया हंगामा

बैतूल। सिकंदराबाद- दानापुर एक्सप्रेस के पेंट्रीकार में बासी खाना दिए जाने पर हंगामा हो गया. पेंट्रीकार के जरिए जो समोसे बेचे जा रहे थे ट्रेन के स्लीपर कोच में ट्रेन के पेंट्रीकार में बने समोसे बेचे जा रहे थे. कई यात्रियों ने खरीद लिए. जैसे ही यात्रियों ने समोसे खाना शुरू किया उनके मुंह का स्वाद बिगड़ गया. यात्रियों ने समोसे खोलकर देखें तो इसमें आलू की जगह बासी चावल भरे हुए थे, जो बदबू भी मार रहे थे.

Burhanpur Accident : तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला, महिला सहित 3 की मौके पर मौत

इंदौर-इच्छापुर राजमार्ग पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज रविवार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को कुचल दिया. हादसे में तीन लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है. (Truck hit bike in Burhanpur) (Three died in road accident)

Smuggling Of Cattle: बैतूल में गौ तस्कर गिरफ्तार, राष्ट्रीय हिंदू सेना ने पकड़े 23 गोवंश

बैतूल में राष्ट्रीय हिन्दू सेना ने 23 गोवंश से भरी गाड़ी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया. पुलिस ने गौ तस्करों को भी गिरफ्तार किया. (Smuggling Of Cattle)

Excise team action: रेस्टोरेंट और ढाबों पर आबकारी विभाग की दबिश, अवैध रूप से शराब पिला रहे होटल किये बंद

पंचायत चुनाव (Panchayat Election 2022) की आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सागर में अवैध गतिविधियों को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है. इसी सिलसिले में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के अड्डों पर दबिश देकर उन्हें सील कर दिया. यह कार्रवाई होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर की गई.(Sagar excise team action) (Raid on restaurants and hotels)

SHOCKING: पन्ना टाइगर रिजर्व में पेड़ पर चढ़कर तेंदुए ने बंदर को बनाया निवाला, शिकार का लाइव वीडियो वायरल

पन्ना। अकसर हमने बंदरों को बाघ और तेंदुओं को परेशान करते देखा है. लेकिन बंदर उनकी पकड़ में न के बराबर ही आते हैं. पन्ना टाइगर रिजर्व (Panna tiger reserve) में एक तेंदुए ने पेड़ पर चढ़कर बंदर का शिकार कर लिया. तेंदुआ द्वारा बंदर के शिकार का एक रोमांचित करने वाला वीडियो सामने आया है. वीडियो में दिख रहा है कि तेंदुआ धीरे-धीरे पेड़ पर चढ़ता है और पलक झपकते ही बंदर को दबोच लेता है.