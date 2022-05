सागर। पंचायत चुनाव 2022 (Panchayat Election 2022) को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. जिसके बाद जिले में अवैध गतिविधियों को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में आबकारी अमले ने अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी की. इस कार्रवाई के बाद से अवैध शराब बेचने वालों में हड़कंप मच गया. आबकारी विभाग का कहना है कि शहर और हाइवे पर इस तरह की अवैध शराबखोरी के अड्डे पर लगातार अभियान चलाया जाएगा.

पांच शराबखोरी के अवैध ठिकानों पर कार्रवाई: कलेक्टर सागर दीपक आर्य के निर्देश पर सहायक आयुक्त आबकारी सीपी सांवले ने टीम गठित कर शहर में अवैध रूप से शराब परोस रहे होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर कार्रवाई की. आबकारी विभाग की टीम ने शहर में सिविल लाइन, मकरोनिया, कटरा, जवाहर गंज, बड़ा बाजार, गुजराती बाजार क्षेत्रों में अहातों के रूप में संचालित होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर दबिश दी और अवैध रूप से शराब परोसने वाले अहातों को बंद कराया गया. सभी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत कुल 6 न्यायालयीन प्रकरण पंजीबद्ध किये गए.

आबकारी विभाग की टीम ने शराब की दुकानों और होटलों पर जड़ा ताला

चुनाव के दौरान अवैध शराब कारोबार पर नजर: प्रेसवार्ता में कलेक्टर दीपक आर्य (Collector Deepak Arya) और एसपी तरूण नायक (SP Tarun Nayak) ने चुनाव के दौरान अवैध शराब बिक्री, परिवहन और चुनाव में प्रलोभन के तौर पर बांटे जाने जैसी गतिविधियों पर प्रशासन और पुलिस द्वारा सख्ती बरतने की बात कही. उन्होंने बताया कि इसके लिए अलग से कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा.

