कमलनाथ ने कहा कि लाउडस्पीकर एक निजी मामला है इसको मुद्दा बनाना ठीक नहीं है. लाउडस्पीकर से लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं.

लाउडस्पीकर विवाद में कूदे कमलनाथ कहा यह निजी मामला, इसे मुद्दा बनाना ठीक नहीं, दुरुपयोग होने पर हो कार्रवाई

मिशन 2023 में जुटी मध्यप्रदेश कांग्रेस ने दलित और पिछड़ा वर्ग संगठनों को साथ लेने की मुहिम छेड़ दी है. इसी के तहत शनिवार को दलित-पिछड़ा वर्ग संगठनों का सम्मेलन आयोजित किया. इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर जमकर हमले किए. कमलनाथ ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो किसानों का कर्जा फिर से माफ किया जाएगा. कमलनाथ ने कहा कि सीएम शिवराज का पूरा फोकस पुलिस ,पैसा और प्रशासन पर है. (Congress's focus on dalit-backward class) (Congress will waive loans of farmers again)

MP MISION 2023 : दलित-पिछड़ा वर्ग पर कांग्रेस का फोकस, पूर्व सीएम बोले- सत्ता में आए तो किसानों का कर्जा फिर माफ करेंगे

Khargone Violence: खरगोन हिंसा के बाद पुलिस एक्शन में है. इसी क्रम में पुलिस ने अवैध हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 17 अवैध हथियार भी जब्त किए हैं. (Khargone Police Action after violence arrested Seven accused )

खरगोन पुलिस को मिली बड़ी सफलता: पिस्टल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 7 आरोपियों सहित 17 अवैध हथियार जब्त

रेल में सफर कर रही एक युवती के साथ अज्ञात सख्स ने पहले बदसलूकी की और जब युवती ने उसका विरोध किया तो अज्ञात व्यक्ति ने उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया. इस घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है. (Girl molested in moving train)

चलती ट्रेन में युवती से छेड़छाड़, विरोध करने पर ट्रेन से फेंक दिया बाहर, इलाज जारी

ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मंत्री ने पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर बड़ा आरोप लगाया है.

सिंधिया समर्थक मंत्री ओपीएस भदौरिया का बड़ा बयान, कहा सिंधिया को हराने की साजिश कमलनाथ के दफ्तर में रची गई थी

खरगोन रामनवमी हिंसा में शहर निवासी एक महिला की गृहस्थी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद सीएम शिवराज ने क्लेक्टर और प्रशासन को आवास मुहैया कराने के निर्देश दिए थे. अब आज पीड़ित परिवार को नगर पालिका द्वारा नए घर में गृहप्रवेश कराया गया. (Khargoan violence updates)

भूल पाएंगे दंगों का दर्द! खरगोन दंगे में जल गया था घर, नगर पालिका ने नए घर में कराया शिफ्ट

ताम्र परियोजना मलाजखंड में अंडरग्राउंड खदान में काम करते समय ऊपर से पत्थर गिरने के कारण बड़ा हादसा हो गया. पत्थर की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई. दो घायल हुए हैं. घायलों को छत्तीसगढ़ के भिलाई में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बालाघाट: खनन के दौरान खदान धसने से बड़ा हादसा, 1 मजदूर की मौत, 2 घायलों का छत्तीसगढ़ के निजी अस्पताल में इलाज जारी

मस्लिम समुदाय की इबादत का महीना रमजान चल रहा है, वहीं ईद भी नजदीक आ रही है. बीते दो वर्षो में कोरोना के कारण ईद नहीं मन पाई थीं लेकिन इस बार भी 10 अप्रैल को हुई हिंसा के बाद मुस्लिम समुदाय में ईद नहीं मना पाने का मलाल है. (Eid 2022 not celebrate in khargone) (Ram navami Violence khargone) (khargone violence update)

इस बार भी फीकी रहेगी खरगोन की ईद, लोगों ने कहा-एक तरफ कर्फ्यू की मार, दूसरी तरफ छिन गया रोजगार

राजधानी में राज्य महिला आयोग के सामने एक बड़ा अजीबोगरीब मामला आया है. दरअसल, अभी तक जितने भी मामले आते हैं, उनमें आधुनिक बहुएं अपनी सास की बात नहीं मानती हैं या उनको सास की टोकाटाकी पसंद नहीं होती है. लेकिन इस बार राज्य महिला आयोग में दो बहुओं ने अपनी सास के खिलाफ आवेदन दिया है. इसमें कहा गया है कि उनकी सास उन्हें घर मे पूजा-पाठ और धार्मिक आयोजनों के लिए मना करती हैं. (Complaint of two daughters-in-law) (Please explain to my atheist mother-in-law)

दो बहुओं की फरियाद .. कृपया- मेरी नास्तिक सास को समझाएं कि हमें पूजा-पाठ करने की आजादी दें