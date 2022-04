कमलनाथ ने कहा कि लाउडस्पीकर एक निजी मामला है इसको मुद्दा बनाना ठीक नहीं है. लाउडस्पीकर से लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं.

लाउडस्पीकर विवाद में कूदे कमलनाथ कहा यह निजी मामला, इसे मुद्दा बनाना ठीक नहीं, दुरुपयोग होने पर हो कार्रवाई

मस्लिम समुदाय की इबादत का महीना रमजान चल रहा है, वहीं ईद भी नजदीक आ रही है. बीते दो वर्षो में कोरोना के कारण ईद नहीं मन पाई थीं लेकिन इस बार भी 10 अप्रैल को हुई हिंसा के बाद मुस्लिम समुदाय में ईद नहीं मना पाने का मलाल है. (Eid 2022 not celebrate in khargone) (Ram navami Violence khargone) (khargone violence update)

इस बार भी फीकी रहेगी खरगोन की ईद, लोगों ने कहा-एक तरफ कर्फ्यू की मार, दूसरी तरफ छिन गया रोजगार

राजधानी में राज्य महिला आयोग के सामने एक बड़ा अजीबोगरीब मामला आया है. दरअसल, अभी तक जितने भी मामले आते हैं, उनमें आधुनिक बहुएं अपनी सास की बात नहीं मानती हैं या उनको सास की टोकाटाकी पसंद नहीं होती है. लेकिन इस बार राज्य महिला आयोग में दो बहुओं ने अपनी सास के खिलाफ आवेदन दिया है. इसमें कहा गया है कि उनकी सास उन्हें घर मे पूजा-पाठ और धार्मिक आयोजनों के लिए मना करती हैं. (Complaint of two daughters-in-law) (Please explain to my atheist mother-in-law)

दो बहुओं की फरियाद .. कृपया- मेरी नास्तिक सास को समझाएं कि हमें पूजा-पाठ करने की आजादी दें

खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा के बाद सरकार की बुलडोजर कार्रवाई सवालों के घेरे में आती नजर आ रही है. ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. याचिकाकर्ता ने SIT गठन कर मामले की निश्पक्ष जांच कराये जाने की मांग की है. (Khargoan violence)(Khargoan Bulldozer action issue in SC)

Khargone violence : सरकारी बुलडोजर से घर ढहाए जाने की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, राज्य सरकार से जवाब मांगा

खरगोन रामनवमी हिंसा में शहर निवासी एक महिला की गृहस्थी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद सीएम शिवराज ने क्लेक्टर और प्रशासन को आवास मुहैया कराने के निर्देश दिए थे. अब आज पीड़ित परिवार को नगर पालिका द्वारा नए घर में गृहप्रवेश कराया गया. (Khargoan violence updates)

भूल पाएंगे दंगों का दर्द! खरगोन दंगे में जल गया था घर, नगर पालिका ने नए घर में कराया शिफ्ट

इंदौर।आगामी त्यौहारों में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले उपद्रवी तत्वों को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने चेतावनी दी है. ( Tourism and Culture Minister mp Usha thakur ) मंत्री ठाकुर ने कहा है यदि किसी ने प्रदेश का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की तो ना ही उनके घर बचेंगे और न ही ऐसे लोग बचेंगे.

सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को मंत्री उषा ठाकुर की चेतावनी, कहा- ना ऐसे लोग बचेंगे न उनके घर बचेंगे

ताम्र परियोजना मलाजखंड में अंडरग्राउंड खदान में काम करते समय ऊपर से पत्थर गिरने के कारण बड़ा हादसा हो गया. पत्थर की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई. दो घायल हुए हैं. घायलों को छत्तीसगढ़ के भिलाई में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बालाघाट: खनन के दौरान खदान धसने से बड़ा हादसा, 1 मजदूर की मौत, 2 घायलों का छत्तीसगढ़ के निजी अस्पताल में इलाज जारी

जंगल से बकरियों के झुंड के साथ गांव पहुंचे काले हिरण के एक बच्चे को वन विभाग के कर्मचारी बड़ी देखरेख के साथ पाल रहे हैं. एक माह से उसे दूध पिलाया जा रहा है. अब उसे भोपाल के वन विहार में छोड़ने की तैयारी की जा रही है. (Blackbuck child reached the village) (Blackbuck child care by forest department)

बकरियों के झुंड में गांव पहुंचा काले हिरण का बच्चा, वन विभाग के कार्यालय में कर रहा मस्ती

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी के लिए रोजगार पंजीयन के अनिवार्यता को खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया है. लोक सेवा आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए राज्य सेवा व राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 के लिए आवेदन की लिंक पुनः शुरू करने की घोषणा की है. ( Notification issued about MPPSC) (Again the link of application for the SFS Exam)

MPPSC : बाहरी राज्य के अभ्यर्थी के लिए रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता खत्म

सरकार कुछ भी दावा करे लेकिन मध्यप्रदेश में बिजली संकट गंभीर होता जा रहा है. गांवों में बेतहाशा बिजली कटौती की जा रही है. शहरों में कुछ राहत है, लेकिन यहां भी अघोषित बिजली कटौती की जा रही है. भीषण गर्मी के कारण बिजली डिमांड बढ़ती जा रही है और उत्पादन कम होता जा रहा है. प्रदेश में कोयले की कमी भी चिंता का विषय है. (Demand and supply of electricity in MP) (Wildly power cut in rural areas of MP) (Power crisis in MP)

MP में बिजली की डिमांड और सप्लाई में 250 मेगावॉट की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में बेतहाशा कटौती