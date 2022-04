सरकार कुछ भी दावा करे लेकिन मध्यप्रदेश में बिजली संकट गंभीर होता जा रहा है. गांवों में बेतहाशा बिजली कटौती की जा रही है. शहरों में कुछ राहत है, लेकिन यहां भी अघोषित बिजली कटौती की जा रही है. भीषण गर्मी के कारण बिजली डिमांड बढ़ती जा रही है और उत्पादन कम होता जा रहा है. प्रदेश में कोयले की कमी भी चिंता का विषय है. (Demand and supply of electricity in MP) (Wildly power cut in rural areas of MP) (Power crisis in MP)

MP में बिजली की डिमांड और सप्लाई में 250 मेगावॉट की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में बेतहाशा कटौती

नए वित्त वर्ष 2022-23 का पहला महीना अप्रैल आज खत्म हो रहा है. कल यानी रविवार से नया महीना शुरू हो रहा है. 1 मई से कई बदलाव भी होने वाले हैं. इनमें से कुछ का तो आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ बदलावों के बारे में, जिनकी जानकारी आपको होना जरूरी है. (These rules will change from May 01) ( know what will change fromMay 01) (Gas cylinder can be expensive from May01)

1 मई से बदल जाएंगे ये नियम, जानिए- गैस सिलिंडर से लेकर क्या-क्या होगा बदलाव

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने राजधानी के लाल परेड ग्राउण्ड भोपाल में आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं के विस्तार के लिये एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली (Integrated referral transport system) में 2052 संजीवनी एम्बुलेंस (Sanjeevani Ambulance) और जननी एक्सप्रेस (Janani express) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी (Public health and family welfare minister Dr Prabhuram choudhary) चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग (Medical Education Minister Vishwas Sarang) भी मौजूद थे.

MP में 2 हजार एंबुलेंस मददगार बनेंगी सेहत सुधार में, कई गाड़ियों का पंजीयन छत्तीसगढ़ का होने का आरोप

खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा के बाद सरकार की बुलडोजर कार्रवाई सवालों के घेरे में आती नजर आ रही है. ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. याचिकाकर्ता ने SIT गठन कर मामले की निश्पक्ष जांच कराये जाने की मांग की है. (Khargoan violence)(Khargoan Bulldozer action issue in SC)

खरगोन हिंसा के बाद सरकारी बुलडोजर से घर ढहाए जाने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, SIT गठन कर कार्रवाई की मांग

जबलपुर में एक ऐसी महाकाली मंदिर है जो अपनी निर्माण शैली और प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है.इस मंदिर की खासियत है कि इसका निर्माण सिद्ध मंत्रों के आधार पर हुआ है. साथ ही ग्रहों व नक्षत्रों को ध्यान में रखते हुए इसका गुंबद बनकर तैयार हो रहा है. पढ़िए मंदिर की खासियत और क्यों देश के बाकी काली मंदिरों से यह अलग है. (kali yantra mahakal mandir)

जानिए कहां बन कर तैयार है देश का पहला कालीयंत्र पर स्थापित मंदिर, जहां एक पत्थर पर बनी प्रतिमा है चमत्कारी!

ग्वालियर के मोहना थाना इलाके में रेहट चराई गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक मामला सामने आया है जिसमें बाप और बेटे छत से ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं. इस फायरिंग में घर पर बैठी महिला की पीठ पर गोली लगी है. गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

ग्वालियर से दिल दहलाने वाला वीडियो: जमीनी विवाद में बाप-बेटे ने छत से की ताबड़तोड़ फायरिंग, फिर क्या हुआ देखिए...

रेल यात्रियों की सुविधा के लिए गर्मी की छुट्टियों में रेलवे कई ट्रेनों में बोगियां बढ़ाने जा रहा है. इससे यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सकेगा. इसी सिलसिले में उदयपुर सिटी-खजुराहो-उदयपुर सिटी में 1 मई से 3 जून के बीच थर्ड एसी और 1 द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी.

यात्रीगण कृपया ध्यान दें : गर्मी की छुट्टियों में 72 ट्रेनों में यात्रियों को मिलेगी कंफर्म सीट

ईटीवी भारत से मध्यप्रदेश विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बातचीत की. इस दौरान उन्होंने सिंधिंया पर निशाना साधा और दिगविजय सिंह को पार्टी का जिम्मेदार नेता करार दिया.

Face to Face- नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह बोले- बीजेपी को भारतीय सिंधिया पार्टी बना रहे ज्योतिरादित्य, दिग्गी को बताया जिम्मेदार नेता

सूर्यग्रहण का वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व होता है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, साल का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल 2022 शनिवार (Surya Grahan 30 April 2022) को लगेगा. यह आंशिक सूर्यग्रहण (Partial solar eclipse saturday 30 April 2022) है. हिंदू पंचांग के अनुसार शनिवार को लगने वाला सूर्यग्रहण (solar eclipse 2022 on April 30) वैशाख महीने की अमावस्या तिथि को लगेगा.

Surya Grahan 2022 Rashifal : सूर्यग्रहण और शनैश्चरी अमावस्या के योग से रहें सावधान, इन उपायों से मिलेगी तन-मन-धन को सुरक्षा

जानिए भोपाल की करोंद मंडी में आज शनिवार को क्या है अनाज का भाव और सब्जियों के थोक मंडी रेट. (Bhopal karond Mandi rate)

Bhopal Mandi Rate: सोयाबीन 7,500 रुपये तक पहुंचा, वहीं प्याज का भाव भी चढ़ा