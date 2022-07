भोपाल। मध्यप्रदेश के कई इलाकों में आज शनिवार सुबह से झमाझम बारिश हो रही है. भारी बारिश नदी-नालों को उफान पर ला दिया है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी किया है. इधर आज ​शनिवार सुबह राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में 2 मंजिला मकान गिर गया. मलबे में एक महिला दब गई है. महिला निर्दलीय पार्षद निशा की रिश्तेदार बताई जा रही हैं. मौसम विभाग ने आज भोपाल, रायसेन, राजगढ़, ग्वालियर-चंबल सहित कई जगह भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

नौगांव से सबसे ज्यादा बारिश: इधर इंदौर में शनिवार सुबह बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी भी हुई. मौसम विभाग के अनुसार पूरे दिन ऐसे ही स्थिति बने रहने की संभावना है. शुक्रवार को शहर में अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम 28.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 23.4 डिग्री दर्ज किया गया. शुक्रवार को नौगांव में 65, पचमढ़ी में 52, नर्मदापुरम में 35, सतना में 24, भाेपाल में 14.7, ग्वालियर में 6.2, गुना में तीन और खजुराहाे में एक मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई.

सिंध में छोड़ा जा सकता है 1000 क्यूमेक पानी

सिंध में छोड़ा जा सकता है 1000 क्यूमेक पानी: मध्यप्रदेश के कई ​जिलों में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. कई इलाकों में बाढ़ के हालत हैं. चम्बल अंचल भी भारी वर्षा के चलते प्रभावित होने लगा है. भिंड जिला प्रशासन ने सिंध और चम्बल नदी के किनारे बसे गांव में नदी का जलस्तर बढ़ने की सम्भावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है. भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी के बाद शिवपुरी जिले के मड़िखेड़ा बांध से विद्युत उत्पादन के लिए लगातार पानी छोड़ा जा रहा है. शनिवार को भी 600 से 1000 क्यूमेक पानी नदी में छोड़े जाने की सम्भावना है. बीते साल सिंध नदी में बारिश और इसी तरह बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से सिंध का जल स्तर खतरे से काफी ऊपर तक बढ़ गया था जिससे नदी किनारे बसे सैकड़ों गांव उजड़ गए थे.

तवा डैम के 5 गेट खोले गए

तवा डैम के 5 गेट खोले गए: नर्मदापुरम में केचमेंट एरिया में हो रही बारिश के चलते तवा डैम के 5 गेट 7-7 फीट तक खोले गए. डैम से 53750 क्यूसेक पानी नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है. वहीं डेम का वाटर लेवर 1158.40 फीट पर है. शनिवार सुबह से रिमझिम बारिश का दौर जारी है. सुबह 8 बजे तवा डैम का एक ही गेट खुला हुआ था. पचमढ़ी, शाहपुर एवं तवा डैम के केचमेंट एरिया में अच्छी बारिश होने से लगातार डैम में पानी भर रहा है. जिसके चलते गेट खोले गए. तवा डैम के एसडीओ एनके सूर्यवंशी ने बताया कि डैम में करीब 13 गेट हैग. बारिश अधिक हो जाने से कई बार डैम के 5, 7, 9, 11 और 13 गेट खोले जा चुके हैं.

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

अरब सागर से आ रही नमी: मौसम विभाग के वैज्ञानिक एचएस पांडे के अनुसार, मॉनसून ट्रफ लाइन बंगाल की खाड़ी से हरियाणा के रोहतक होते हुए राजस्थान के गंगानगर तक जा रहा है. हरियाणा व झारखंड पर चक्रवातीय घेरा बना हुआ है. यह घेरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ सकता है. वहीं जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ भी आ रहा है. अरब सागर में आफ शोर ट्रफ लाइन बनी हुई है. जिससे नमी आ रही है. जबकि हरियाणा और झारखंड के ऊपर अन्य चक्रवातीय परिसंचरण दक्षिणी झुकाव के साथ सक्रिय हैं. वहीं मॉनसून ट्रफ गंगानगर, रोहतक, हरदोई से होते हुए देहरी, जमशेदपुर, बालासोर और पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है. साथ ही उत्तर-दक्षिण ट्रफ दक्षिणी कर्नाटक से कोमरीन सागर तक फैली हुई है.

पिकनिक स्पॉट की बढ़ाई सुरक्षा

पिकनिक स्पॉट की बढ़ाई सुरक्षा: मध्य प्रदेश के कई शहरों में बारिश के चलते अलर्ट जारी है. नदी नाले उफान पर हैं. इसके बावजूद भी जबलपुर में जलाशय एवं नर्मदा तटों पर परिवार और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने जा रहे लोग सेल्फी के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं. बीते सप्ताह से धार्मिक एवं पिकनिक स्पॉट पर रोज भीड़ बढ़ रही है. सावन माह सहित आगामी दिनों के त्योहार में किसी तरह की कोई अनहोनी न हो इसके लिए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने शहर एवं देहात क्षेत्र के प्रमुख पिकनिक स्पॉट की सुरक्षा बढ़ा दी है. एसपी ने संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि पिकनिक स्पॉट में निर्धारित समय के बाद आवागमन पूर्णतः बंद रहेगा.

इन स्थानों की बढ़ाई गई सुरक्षा: धुआंधार, भेड़ाघाट, न्यू भेड़ाघाट बरगी डैम, ग्वारीघाट, तिलवारा, बगदरी फॉल, परियट जलाशय, मझगवां से पाटन तक हिरन नदी के चिन्हित प्वाइंट, बरगी डाइवर्सन रानी अंवतीबाई परियोजना नहर सहित पहाड़ी क्षेत्रों में नजर रखी जाएगी. इन स्थानों पर क्विक रिस्पांस जवानों की तैनाती के साथ संबंधित थाना के प्रभारी लगातार पेट्रोलिंग कर वाहनों की चेकिंग भी करेंगे. महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा में महिला पुलिस भी तैनात रहेगी. पुलिस ने पहली दफा सेलिब्रेशन के बीच सुरक्षा खाका तैयार किया है. इसमें होटल, रेस्टोरेंटों, निजी संस्थाओं, क्लबों एवं पार्कों में भी पुलिस की नजर रहेगी. इन स्थलों पर सीएसपी एसडीओपी अपने-अपने संभाग में पेट्रोलिंग पर रहेंगे. सावन में मंदिरों में बढ़ी भीड़ एवं आगामी त्योहार के चलते बाजारों में खरीददारी के लिए बढ़ी भीड़ में कहीं भी लूट की वारदात न हो इसके लिए भी पुलिस सड़कों पर निगरानी करेगी.

