भोपाल। मध्य प्रदेश में दो दर्जन (24 ips officers transfer)आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. आईजी गुप्त वार्ता राकेश गुप्ता को इंदौर देहात जोन का आईजी बनाया गया है. वही भोपाल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त इरशाद वली (Irshad wali will be the ig of bhopal) को प्रभारी आईजी देहात भोपाल जोन बनाया गया है. भोपाल का अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था 2007 बैच के आईपीएस सचिन कुमार अतुलकर को बनाया गया है. वही इंदौर का अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डीआईजी ग्वालियर रेंज आरके हिंगणकर को बनाया गया है.

मध्य प्रदेश में पुलिस अधिकारियों के तबादले

- राज्य आपदा में उप पुलिस महानिरीक्षक मिथिलेश कुमार शुक्ला को रीवा रेंज का डीआइजी बनाया गया है.

- पुलिस उपायुक्त इंदौर महेश चंद्र जैन को पुलिस उपायुक्त यातायात इंदौर बनाया गया है.

- पुलिस अधीक्षक पीटीएस इंदौर निमिष अग्रवाल को पुलिस उपायुक्त अपराध इंदौर बनाया गया है.

- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रेडियो राजेश कुमार सिंह को पुलिस उपायुक्त जोन 4 इंदौर बनाया गया है.

- सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय भोपाल धर्मेंद्र सिंह भदौरिया को पुलिस उपायुक्त जोन 3 इंदौर बनाया गया है.

- पुलिस उपायुक्त जोन 3 विजय खत्री को पुलिस उपायुक्त जोन 4 भोपाल बनाया गया है.

- सेनानी आरएपीटीसी इंदौर भगवत सिंह को पुलिस अधीक्षक इंदौर देहात बनाया गया है.

- सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय भोपाल किरण लता केरकेट्टा को पुलिस अधीक्षक भोपाल देहात पुलिस बनाया गया है.

- सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय भोपाल रियाज इकबाल को पुलिस उपायुक्त जोन 3 भोपाल बनाया गया है.

- सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय संपत उपाध्याय को पुलिस उपायुक्त जोन 2 इंदौर बनाया गया है.

- पुलिस उपायुक्त इंदौर आशुतोष बागरी को सेनानी 7 वी वाहिनी भिंड भेजा गया है.

- 26 वी वाहिनी के कमांडेंट रजत सकलेचा को पुलिस उपायुक्त इंदौर बनाया गया है.

- कमांडेंट 17 बटालियन अमित तोलानी को पुलिस उपायुक्त जोन 1 इंदौर बनाया गया है.

- 36 वीं भारत रक्षित वाहिनी के कमांडेंट अमित कुमार को पुलिस उपायुक्त अपराध भोपाल बनाया गया है.

- पीटीएस पुलिस अधीक्षक तिघरा हंसराज को पुलिस उपायुक्त यातायात भोपाल बनाया गया है.

- सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय श्रद्धा तिवारी को पुलिस उपायुक्त जोन 2 भोपाल बनाया गया है.

- सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय विजय बागवानी को पुलिस उपायुक्त सुरक्षा भोपाल बनाया गया है.