एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी अभियान के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आंगनबाड़ी (Mama Ki Aaganwadi) के बच्चों के लिए खिलौने जुटाने के लिए हाथ ठेला लेकर राजधानी भोपाल की सड़कों पर निकले. इस अभियान को लोगों का जमकर समर्थन मिला. देखते ही देखते सीएम के ठेले पर गिफ्ट्स और खिलौनों का अंबार लग गया. सीएम के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूर रहे. (Adopt an anganwadi campaign) (CM Shivraj with Hand cart)

बुधवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. बाबा महाकाल को आज राजा के रूप में तैयार किया गया. बाबा महाकाल ने चांदी का कुंदन जड़ चांदी का नाग का टीका धारण किया. महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई. उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

सिवनी। शहर से सटे लुघरवाड़ा के तिरुपति नगर से एक लंगूर का सफल रेस्क्यू किया गया है. दरसल वहां के रहवासियों के द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई थी कि एक लंगूर करंट लगने से घायल हो गया है. जिसके बाद उड़न दस्ता प्रभारी हरवेंद्र बघेल, सिवनी परिक्षेत्र अधिकारी शुभम बरोनिया के निर्देश पर तत्काल घटना स्थल पर पहुंच कर जाल की सहायता से सुरक्षित रेस्क्यू कर वैटनरी डॉ. से इलाज के बाद स्वस्थ हालत में लंगूर को सुरक्षित वनक्षेत्र में ले जाकर छोड़ दिया गया.

नीमच में बुजुर्ग की हत्या मामले में आरोपी पूर्व पार्षद पति दिनेश ने खुलासा किया है. उसने बताया कि भंवरलाल को चांटे मारते हुए वीडियो बनाने के लिए उसने उसका मोबाइल एक नाबालिग को दिया था. दिनेश ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर नाबालिग को धमकाया था. वहीं पुलिस ने इस मामले में विवादित पोस्ट शेयर करने वाले व्हाट्सएप ग्रुप के 6 ग्रुप एडमिन के खिलाफ भी केस दर्ज किया है. (Neemuch Mob Lynching) (Case against 6 group admins)

सीधी जिले के कुसमी जनपद पंचायत के सोनगढ़ में वृहद सिंचाई डैम बनाने के विरोध में जनता लगातार आंदोलन करती आ रही है. तीन महिने से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी जब प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो ग्रामीणों ने गोपद नदी में जल सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया. लोगों की मांग है कि सोनगढ़ में बांध का निर्माण न किया जाए. बांध निर्माण होने से सीधी व सिंगरौली जिले के कई गांव मुख्यधारा से कट जाएगे. जो ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन जाएगा. (Gond irrigation project) (Protest against dam construction in sidhi)

कैसा रहेगा आपका पूरा दिन ? पढ़ाई, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा ? क्या वैवाहिक जीवन में क्लेश से मिलेगी निजात ? पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा, क्या करें उपाय ? जानिए मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से आज का राशिफल.

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज बुधवार को पेट्रोल और डीजल के रेट क्रमशः 108.65 और 93.90 रुपये प्रति लीटर रहे. वहीं इंदौर में पेट्रोल 108.68 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है. इसके अलावा डीजल के दाम 93.96 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं.

आज 25 मई 2022 को किन राशियों का प्रेम और दाम्पत्य जीवन अच्छा बीतेगा. मेष से लेकर मीन तक (Daily love horoscope in hindi) की राशियों की कैसी होगी लव-लाइफ. किसे पार्टनर का मिलेगा साथ, कहां छूट सकते हैं हाथ. प्रपोज करने के लिए दिन (Love rashifal today) है बेहतर या करना पड़ेगा वेट, जानें अपनी लव-लाइफ (Daily love Rashifal) से जुड़ी हर बात.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 से 29 मई तक मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे. अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति 29 मई को कालिदास अकादमी में अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन के प्रतिभागियों को संबोधित करने उज्जैन जाएंगे. (President Kovind MP Visit)

मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में एक गरीब दम्पति की किस्मत रातों रात बदल गई. सरकार से पट्टे पर ली गई उथली हीरा खदान की खुदाई में उन्हें जेम्स क्वालिटी का एक हीरा मिला है. हीरे की अनुमानित कीमत 8 से 10 लाख रुपये बताई जा रही है. (mp woman find james quality diamond)