नीमच। मुसलमान समझकर एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या का आरोपी पूर्व पार्षद पति दिनेश कुशवाह (BJP leader Dinesh Kushwaha) कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस रिमांड पर है. पूछताछ में उसने बताया कि 65 वर्षीय भंवरलाल को चांटे मारते हुए वीडियो बनाने के लिए उसने उसका मोबाइल एक नाबालिग को दिया था. दिनेश ने शराब के नशे में नाबालिग को सीबीआई अधिकारी होने का हवाला देकर धमकाया तब जाकर उसने वीडियो बनाया था. बता दें कि अमानवीयता का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

मकान तोड़ने की कार्रवाई पर लगा विराम: मृतक भंवरलाल रतलाम के गांव सरसी का रहने वाला था. उसके साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद दिनेश कुशवाह फरार हो गया था. जिसके बाद पुलिस उसका मकान गिराने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंची थी. मकान गिराने की कार्रवाई से पहले दिनेश ने सरेंडर कर दिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया है. दिनेश के सरेंडर करने के बाद भी उसके मकान को तोड़ने के लिए प्रशासन चार दिन से दस्तावेज खंगाल रहा था. इसी बीच थाने पर आरोपी के परिजन जवाब पेश करने पहुंचे. इसमें बताया कि मकान आरोपी के पिता के नाम से है. आरोपी के नाम कोई भी अचल संपत्ति नहीं है. इसके बाद मकान तोड़ने की कार्रवाई रोक दी गई.

वीडियो बनाने वाले नाबालिग को नहीं पहचानता आरोपी: पूछताछ में आरोपी दिनेश ने बताया कि वह वीडियो बनाने वाले नाबालिग को नहीं पहचानता. इसके बाद पुलिस ने नाबालिग की जानकारी निकाली और उसे थाने लेकर पहुंची. पुलिस पूछताछ में नाबालिग ने घटना का वीडियो बनाना स्वीकार किया. उसने कहा कि आरोपी दिनेश को वह नहीं पहचानता है, लेकिन उसने धमकाया था, जिससे डर कर उसने वीडियो बनाया था. सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और बीजेपी नेता दिनेश कुशवाहा के खिलाफ मामला दर्ज किया.

यह है पूरा मामला: घटना नीमच जिले के मनासा की है. रतलाम जिले के सरसी निवासी भंवरलाल जैन 18 मई की रात यात्री प्रतीक्षालय में बैठा था. वह मानसिक रूप से कमजोर हैं. वहां शराब के नशे में पूर्व पार्षद पति दिनेश कुशवाह पहुंचा और भंवरलाल को पकड़कर सामने पानी की गुमटी के पास ले गया. जहां उससे नाम पूछते हुए कहा तू मोहम्मद है! फिर आधार कार्ड दिखाने को कहा. आधार कार्ड नहीं होने पर दिनेश,भंवरलाल को चांटे मारता रहा. उसके अगले दिन भंवरलाल का रामपुरा रोड पर लावारिस हालत में शव मिला था. वीडियो को आरोपी ने ही स्वच्छ भारत अभियान वाट्सएप ग्रुप पर डाला था. इसके बाद वीडियो मृतक के परिजन तक पहुंचा और उसकी शिनाख्त हुई थी.

Neemuch Mob Lynching: बुजुर्ग को पीट-पीटकर मारने के आरोपी का पुलिस ने भरे बाजार में निकाला जुलूस

14 साल के किशोर से बनवाया विडियो: आरोपी दिनेश कुशवाह ने वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया. थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी दिनेश कुशवाह ने कबूल किया है कि उसने अपने मोबाइल से बुजुर्ग के साथ मारपीट का वीडिया बनवाया और शेयर किया. इसमें कोई भी अन्य व्यक्ति शामिल नहीं है. वहीं मृतक के परिजनों ने मारपीट का वीडियो सबूत साक्ष्य के तौर पर पेन ड्राइव में सेव कर पुलिस को सौंपा है. पुलिस वीडियो बनाने वाले नाबालिग को भी मृतक के परिजनों के सामने लेकर आई. उसकी उम्र केवल 14 साल है. दिनेश की धमकी देने पर ही उसने वीडियो बनाया था. किशोर की उम्र को ध्यान में रखकर परिजनों ने उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करने का पुलिस का पत्र दिया है.

विवादित पोस्ट शेयर करने वाले 6 ग्रुप एडमिन पर केस: इस मामले में विवादित पोस्ट शेयर, लाईक, कमेंट्स करने पर पुलिस ने ग्रुप एडमिन पर कार्रवाई की है. व्हाट्सएप ग्रुप स्वच्छ भारत अभियान (Swacch Bharat Abhiyan Neemuch) में ग्रुप मेंबर उमेश उम्र 30 वर्ष निवासी गांव महागढ़ ने आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किया गया. उमेश सहित ग्रुप के एडमिन राजेश कुशवाह, अजय कुशवाह, नीलेश कुशवाह, नरेन्द्र कुशवाह, कविन्द्र कुशवाह, बंटी कुशवाह के खिलाफ अपराध क्रमांक 262/2022 धारा 188 भादवि के तहत केस दर्ज किया है.

(Lynching in MP) (Old man beaten by former bjp parshad husband) (Neemuch beaten video viral) (Case against 6 group admins)