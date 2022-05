नगरीय विकास विभाग की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कुछ कलेक्टर्स ने ओबीसी कल्याण आयोग की अनुसूची में आंकड़ों और गणना में गड़बड़ी होने की बात कही है. इस पर नए निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि अनुशंसा के अनुसार आरक्षित वार्डों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना है, वहाँ पूर्व में की गई कार्यवाही मान्य होगी.

पिछड़ा कल्याण आयोग की रिपोर्ट में आंकड़ों और गणना में गड़बड़ी, नए दिशा निर्देश जारी

2019 के चर्चित हनी ट्रैप कांड की एक आरोपी श्वेता विजय जैन सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आई. श्वेता ने खुद को बेकसूर बताया, कहा कि मैं झूठे केस में ढाई साल तक जेल में रही हूं. कानून पर भरोसा है, जल्द ही मेरे साथ इंसाफ होगा. साथ ही उन्होंने इस हाईप्रोफाइल मामले में बड़ा खुलासा करने की भी बात की.(MP honeytrap case) (Shweta Vijay Jain released from indore jail)

MP honeytrap case: आरोपी श्वेता विजय जैन को सुप्रीमकोर्ट से मिली जमानत, ढाई साल बाद जेल से रिहा, कहा-जल्द बड़ा खुलासा करूंगी

उज्जैन में एक घर में शनिवार की रात हंगामा मच गया. पुलिस ने एक बदमाश की तलाश में घर पहुंची थी. जिसके बाद घर में मौजूद महिलाओं ने बवाल मचा दिया. महिलाओं ने पुलिस पर पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए घर के बिस्तरों में आग लगा दी. इतना ही नहीं एक महिला ने तो आत्महत्या करने की कोशिश की.(Ujjain police reached miscreant home) (women create rucks in ujjain) (women set fire to beds in ujjain)

बदमाश को पकड़ने घर पहुंची पुलिस तो महिलाओं ने काटा हंगामा, बिस्तरों में लगाई आग, आत्महत्या की कोशिश

रविवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. बाबा महाकाल को आज राजा के रूप में तैयार किया गया. बाबा महाकाल ने मस्तक पर राजत जड़ त्रिमुण्ड और चांदी का सूर्य धारण किया. महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई. उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

उज्जैन नगरी के राजा के रूप में हुआ बाबा महाकाल का श्रृंगार, LIVE तस्वीरों में करें दर्शन

खरगोन। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत 51 जोड़ों ने सात फेरे लिये. रीति रिवाज के साथ मंत्रोच्चार के बीच विवाह की सभी रस्में कराई गई. कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल (Minister Kamal Patel) भी शामिल हुए. उन्होंने 51 बेटियों का कन्यादान किया. इस मौके पर उन्होंने नव जोड़ों को आर्शीवाद देते हुए वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो एक नहीं बल्कि 51 कन्याओं का कन्यादान कर रहे हैं.

51 जोड़े बने एक-दूजे के हमसफर, मंत्री कमल पटेल ने किया कन्यादान, कहा-कन्यादान ना करने वाले का जीवन निर्रथक

आज 22 मई 2022 को किन राशियों का प्रेम और दाम्पत्य जीवन अच्छा बीतेगा. मेष से लेकर मीन तक (Daily love horoscope in hindi) की राशियों की कैसी होगी लव-लाइफ. किसे पार्टनर का मिलेगा साथ, कहां छूट सकते हैं हाथ. प्रपोज करने के लिए दिन (Love rashifal today) है बेहतर या करना पड़ेगा वेट, जानें अपनी लव-लाइफ (Daily love Rashifal) से जुड़ी हर बात.

Love horoscope : इन राशियों का वीकेंड रहेगा खुशनुमा, जानिये अपनी लव लाइफ का हाल

कैसा रहेगा आपका पूरा दिन ? पढ़ाई, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा ? क्या वैवाहिक जीवन में क्लेश से मिलेगी निजात ? पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा, क्या करें उपाय ? जानिए मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से आज का राशिफल.

22 मई का राशिफलः मेष और कन्या राशि वाले शेयर बाजार में सोच समझ कर करें निवेश, जानें क्या कहती है आपकी राशि

भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को बंटाधार बताया है. विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पतन के लिए न सिर्फ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को जिम्मेदार ठहराया है, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने की वजह भी इन दोनों को ही बताया है.

एमपी में चुनाव आते ही हुई 'बंटाधार' की एंट्री, सीएम शिवराज और कैलाश विजयवर्गीय ने कहा- सिंधिया ने कांग्रेसी जोड़ी की वजह से छोड़ी पार्टी

मध्यप्रदेश में होने वाले पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पंचायत चुनाव तो गैर दलीय होते हैं, लेकिन इसमें समन्वय स्थापित करने के प्रयास में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी जुटी हुई हैं. माना जा रहा है कि यही चुनाव प्रदेश में होने वाले विधानसभा-2023 की रूपरेखा तय करेंगे. इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर विधायक दल की बैठक हुई. (Bhopal Legislative Party meeting at Kamal Nath residence) इस बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ विधायक भी उपस्थित रहे.

नगरी निकाय और पंचायत चुनाव में obc आरक्षण को मुद्दा बनाएगी कांग्रेस, विधायक दल की बैठक में बोले कमलनाथ 2023 का काउंटडाउन शुरू

पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने नीमच की घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. पटवारी ने प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि, प्रदेश में लॉ-एंड-ऑर्डर की स्थिति बेहद खराब है पटवारी ने नरोत्तम मिश्रा पर तंज भी कसा. (Jitu Patwari statment on Neemuch incident)

नीमच की घटना को लेकर आक्रामक जीतू पटवारी: कहा- लाली लगाकर, बाल काले कर कैमरे के सामने बैठ जाते हैं नरोत्तम मिश्रा, गृहमंत्री से इस्तीफा भी मांगा