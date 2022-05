.

51 जोड़े बने एक-दूजे के हमसफर, मंत्री कमल पटेल ने किया कन्यादान, कहा-कन्यादान ना करने वाले का जीवन निर्रथक Published on: 2 hours ago

खरगोन। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत 51 जोड़ों ने सात फेरे लिये. रीति रिवाज के साथ मंत्रोच्चार के बीच विवाह की सभी रस्में कराई गई. कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल (Minister Kamal Patel) भी शामिल हुए. उन्होंने 51 बेटियों का कन्यादान किया. इस मौके पर उन्होंने नव जोड़ों को आर्शीवाद देते हुए वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो एक नहीं बल्कि 51 कन्याओं का कन्यादान कर रहे हैं. हमारे धर्म में लिखा है अगर हमने मनुष्य जीवन जिया है और कन्यादान नहीं किया तो हमारा जीवन निर्रथक है, उसे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलता. यह एक ऐतिहासिक समय है जो आदर्श सामूहिक कन्या विवाह में भागीदारी कर रहे हैं. यह सौभाग्य हमें प्रदेश शासन की योजना और मुख्यमंत्री की बदौलत मिला है. मंत्री ने कहा कि बेटियों को अभिशाप नहीं बल्कि वरदान समझे. (Cm Kanya Vivah Yojna in MP) (51 couples get married in Khargone) (Kamal Patel did kanyadaan of 51 girls)