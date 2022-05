OBC Reservation in MP Panchayat Election: सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को आरक्षण दिए जाने का आदेश दिया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए. कोर्ट ने 15 दिन में चुनाव की अधिसूचना जारी करने के निर्देश भी दिए. कोर्ट ने 2022 के परिसीमन की मंजूरी भी दे दी है.

OBC आरक्षण के साथ होगा मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव, जानिए कितने प्रतिशत मिलेगा रिजर्वेशन?

सुप्रीम कोर्ट ने शीना बोर मर्डर केस की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दे दी है. आज हम आपको बताएंगे , जिस ड्राइवर की वजह से हाई प्रोफाइल हत्याकांड का खुलासा हुआ. वह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का रहने वाला है.

शीना बोरा हत्याकांड का मध्य प्रदेश कनेक्शन, ड्राइवर ने खोला था मर्डर का राज, बताया- कैसे सीने पर चढ़कर इंद्राणी ने दबाया था गला ?

मध्यप्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया. यह फैसला मध्यप्रदेश सरकार के पक्ष में आया है. भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार इसे अपनी एक बड़ी जीत बता रही है. वहीं, इस फैसले का कांग्रेस नेता व राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने भी स्वागत किया है. ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कि भले ही शिवराज सरकार इसे अपनी एक बड़ी जीत मान रही है पर असल में ऐसा है नहीं. तन्खा ने कहा कि ये ओबीसी की जीत है न कि सरकार की.

SC के फैसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा बोले - ये OBC की जीत है, सरकार की नहीं

मंडला में आदिवासियों की हत्या को लेकर कांग्रेस के आरोप पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि समाज के अंदर नेताओं को फायर बिग्रेड की तरह होना चाहिए. यदि कोई चिंगारी होती है और वो समाज के हित में नहीं है तो उसे तुरंत दबाना चाहिए. लेकिन मध्यप्रदेश में दो नेता ऐसे हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह. ये किसी भी घटना की जानकारी लिए बिना फ़ौरन ट्वीट कर देते हैं. मंडला के मामले में इनके वहां दो-दो विधायक हैं पर इन्होंने जानकारी नहीं ली. उन्होंने बिना जानकारी लिए ट्वीट कर दिया.

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले- दिग्विजय सिंह ने फिर बगैर सोचे-समझे मंडला की घटना पर ट्वीट किया

मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों जमकर हलचल देखने को मिल रही है. केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे. जहां दोनों नेताओं के बीच बंदर कमरे में मुलाकात हुई. प्रहलाद पटेल ने बताया कि वह अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर गृहमंत्री से मिलने उनके निवास पर पहुंचे थे.(Prahlad Patel met Narottam Mishra)

क्या रंग लाएगी मुलाकात: गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, ओबीसी आरक्षण पर हुई चर्चा

मध्यप्रदेश सरकार ने टमाटर उगाने के लिए एक जिला-एक उत्पाद योजना के तहत राज्य के 11 जिलों का चयन किया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड दूतावास के सहयोग से बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टमाटर सम्मेलन-2022 में बोल रहे थे. सीएम ने कहा कि टमाटर के अलावा फल, फूल, सब्जियां, मसाले, औषधीय और सुगंधित फसलों के मामले भी मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है.

राज्य सरकार ने टमाटर उत्पादन के लिए MP के 11 जिलों को शॉर्टलिस्ट किया

मध्य प्रदेश के मंडला जिले में हुए तिहरे हत्याकांड का पर्दाफाश करने में पुलिस को सफलता मिली है. एक आदिवासी परिवार के तीन सदस्यों की गला रेत का हुई हत्या की वजह जादू-टोना था. मृतकों के परिवार के ही दो लोगों ने वारदात को अंजाम दिया था. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.(Mandla triple murder case)

ट्रिपल मर्डर का खुलासा: डायन करती थी जादू टोना, परिवार के 2 लोगों ने ही कर दी हत्या

शहडोल में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई को प्रशासन ने तेज कर दिया है. इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने कुख्यात अपराधी के अवैध मकान को जमींदोज कर 1500 स्क्वायर फीट जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया. (Shivraj Singh bulldozer on illegal house)

फुल स्पीड में शिवराज मामा का बुलडोजर: कुख्यात अपराधी का मकान ढहाया, 1500 स्क्वायर फीट जमीन कराई मुक्त

मध्यप्रदेश के बहुचर्चित नेमावर हत्याकांड की जांच करने सीबीआई की टीम नेमावर पहुंची. टीम ने साक्ष्य जुटाते हुए घटनास्थल का मुआयना कर सैंपल लिए. बता दें कि आरोपी सुरेंद्र ने अपनी प्रेमिका और उसके पूरे परिवार को एक-एक कर खेत पर बुलाया और मार डाला था. इसके बाद पांच लोगों के शव को खेत में गाड़ दिया था. एमपी का इस सबसे बड़े हत्याकांड को लेकर आंदोलन हुए और अब CBI ने जांच अपने हाथों में लेने के बाद साक्ष्य जुटाने का काम शुरु कर दिया है. (Nemawar murder case Dewas)

नेमावर हत्याकांड: जांच के लिए CBI की टीम पहली बार पहुंची देवास, घटनास्थल का मुआयना कर लिए सैंपल

उज्जैन जिले के नागदा में शर्मा नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर और उनके बेटे के साथ एक युवक ने मारपीट कर दी. सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है. युवक अपनी मां को डॉक्टर को दिखाने आया था, लेकिन उस समय डॉक्टर अपने घर पर थे. इस पर युवक ने डॉक्टर के स्टाफ से तुरंत दिखाने की बात कहकर विवाद शुरू कर दिया. विवाद बढ़ने पर डॉक्टर व उनके बेटा मौके पर पहुंचे तो युवक ने उन पर हमला कर दिया. (Man attacked doctor and his son) (Incident captured in CCTV)

नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर व उनके बेटे पर युवक ने किया हमला, घटना CCTV में कैद