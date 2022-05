भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य कृषि में विविधता लाकर हासिल किया जा सकता है. राज्य सरकार कृषि वैज्ञानिकों, खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं और निर्यातकों से सलाह-मशविरा कर इस दिशा में गतिविधियां चला रही है. इसमें अपार संभावनाएं हैं. टमाटर के अलावा फल, फूल, सब्जियां, मसाले, औषधीय और सुगंधित फसलों के व्यापार को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जो विभिन्न फसलों के उत्पादन में देश में अग्रणी हैं.

संतरा और धनिया उत्पादन में भी एमपी अव्वल : सीएम ने कहा कि संतरे और धनिया के बीज के उत्पादन में मध्यप्रदेश देश में शीर्ष पर उभरा है. एमपी अमरूद, टमाटर, प्याज, फूलगोभी, हरी मिर्च, मटर, लहसुन और नींबू के उत्पादन में भी अग्रणी राज्यों में से है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वह खुद एक किसान हैं, जो नियमित रूप से अमरूद, आम और अनार की फसल लेते हैं और 766 टन लेते हैं. उन्होंने नौ एकड़ भूमि से टमाटर की फसल की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वह स्वयं एक किसान हैं जो नियमित रूप से अमरूद, आम और अनार की फसल लेते हैं और नौ एकड़ भूमि से 766 टन टमाटर की फसल लेते हैं.

कृषि मंत्री तोमर बोले- किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस : सीएम ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय टमाटर सम्मेलन-2022 उत्पादन बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण घटना साबित होगी. इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमें फसलों के उत्पादन और उसके विपणन को बढ़ाने की व्यवस्था करनी होगी. बागवानी उत्पादन और जैविक खेती और राज्य ने सिंचाई सुविधाओं और कृषि उत्पादन के विकास के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है.

किसानों को उन्नत करना होगा : नीदरलैंड के राजदूत, इंडिया मार्टन वैन डेन बर्ग ने कहा कि फसलों के उत्पादन से जुड़ी नई तकनीक के साथ किसानों को उन्नत करना आवश्यक है. भारत और नीदरलैंड के बीच घनिष्ठता रही है. उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्षों से ई मित्रता अंतर्राष्ट्रीय टमाटर सम्मेलन-2022 के आयोजन से किसानों को लाभ होगा. इससे पहले राज्य के कृषि उत्पादन आयुक्त शैलेंद्र सिंह ने किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की रूपरेखा बताई.