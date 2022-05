.

शिमला के खेल परिसर में राज्य स्तरीय शूटिंग चैंपियनशिप का आगाज, 500 प्रतिभागी ले रहे भाग Published on: 27 minutes ago

Koo_Logo Versions

हिमाचल प्रदेश स्टेट राइफल एसोसिएशन (Himachal Pradesh State Rifle Association) द्वारा आज शुक्रवार से 27वीं राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन शिमला के इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर में (Shimla Sports Complex) किया जा रहा है. यह प्रतियोगिता 16 मई तक (shooting championship begins at Shimla) चलेगी. इस प्रतियोगिता में लगभग 500 प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है. शूटिंग कोच रविन्द्र ने बताया कि 10 मीटर एयर राइफल व पिस्टल प्रतियोगिताएं (Rifle and Pistol Competitions in shimla) आयोजित की जा रही हैं. इसके अलावा 25 मीटर पिस्टल व 50 मीटर राइफल, पिस्टल एवं शॉटगन प्रतियोगिता शिमला जिला के फागू में खेली जाएगी.