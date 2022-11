सीएम जयराम की प्रेस कॉन्फ्रेंस: जहां चुनाव हुए वहां भाजपा ने सरकार बनाई

सीएम जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जहां चुनाव हुए वहां भाजपा ने सरकार बनाई. (Press conference of CM Jai Ram Thakur in Shimla)

आज प्रियंका गांधी की सतौन में रैली, शिमला में होगा रोड शो

प्रियंका गांधी आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सिरमौर जिले के सतौन में जनसभा को संबोधित करेंगी. रैली को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां पूरी कर ली है. सतोन इलाका पोस्टर और बैनर से पट गया है. वहीं, सचिन पायलट शाहपुर और कुल्लू में रैली को संबोधित करेंगे.(priyanka gandhi rally in paonta today)

हिमाचल में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन, BJP के ये दिग्गज करेंगे रैलियां

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है. ऐसे में बीजेपी के स्टार प्रचारक विभिन्न विधानसभाओं में रैलियां करेंगे. गृहमंत्री अमित शाह से लेकर, स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और सीएम जयराम ठाकुर कर चुनावी रैलियों को संबोघित करेंगे. (last day of election campaign) (himachal assembly election 2022)

भाजपा को बार-बार हिमाचल बुलाना पड़ रहा PM मोदी को: सचिन पायलट

कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के पक्ष में प्रचार किया. जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा. (Congress Candidate Vinod Sultanpuri) (Sachin Pilot rally in Kasauli)

कांग्रेस जनता को भ्रमित करने वाली पार्टी: प्रेम कुमार धूमल

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल अब जिला ऊना के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का महिलाओं को वित्तीय सहायता देने का ऐलान केवल मात्र चुनावी स्टंट है. (Prem Kumar Dhumal rally in una) (Himachal Assembly Election 2022) (Prem Kumar Dhumal on congress) (BJP candidate Virendra Kanwar)

हिमाचल ऑनलाइन चुनाव क्विज के नतीजे घोषित, बिलासपुर के अमन शर्मा अव्वल

हिमाचल प्रदेश चुनाव विभाग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से ऑनलाइन चुनाव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रखी गई थी जिसका बुधवार को परिणाम घोषित कर दिया गया है. इस प्रतियोगिता में कुल 96,599 प्रतिभागी रजिस्टर हुए थे, जिनमें से 41,160 ने भाग लिया और 104 उम्मीदवार विजेता घोषित किए गए. (Himachal Online Election Quiz Result Declared) (Election Department Himachal Pradesh)

आज और 12 नवंबर को मुश्किल से मिलेंगी HRTC बसें, लोगों को हो सकती है परेशानी

हिमाचल में गुरुवार से कम बसें मिलेंगी. हिमाचल में विधानसभा चुनावों के लिए एचआरटीसी की 2400 बसें लगाई गई हैं. हिमाचल में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, इन चुनावों के लिए करीब 32 हजार कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई है. ऐसे में अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको परेशानी हो सकती है.

भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह की मां बोली- मेरा बेटा ईमानदार, मंझला बेटा कर रहा बदनाम

हिमाचल के सुजानपुर से भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह के खिलाफ जाकर उनका भाई कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया है. जिसको लेकर उनकी मां ने बयान दिया है. उन्होंने रणजीत सिंह के भाई द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उनका बेटा ईमानदार है और उनका मंझला बेटा सिर्फ पैसे के लालच में आकर रणजीत को बदनाम कर रहा है. (Sujanpur BJP Candidate Ranjit Singh) (Ranjit Singh mother statement on middle son) (Ranjit Singh brother against him)

हिमाचल में इस बार नहीं बदलेगा कोई रिवाज: प्रताप सिंह बाजवा

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है. प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होना है. ऐसे में बुधवार को पंजाब के नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर पहुंचे और कांग्रेस के प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के पक्ष में चुनावी प्रचार किया. इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जुबानी हमला भी बोला. (Partap Singh Bajwa in Dharampur) (Partap Singh Bajwa in Himachal) (Himachal Assembly Election 2022)

सुजानपुर के पूर्व सैनिकों का मिल रहा पूरा समर्थन: रणजीत सिंह राणा

हिमाचल प्रदेश की सुजानपुर विधानसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी कैप्टन रणजीत सिंह राणा लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं. ईटीवी भारत से बातचीत में रणजीत सिंह राणा ने कहा है कि वो क्षेत्र की जनता से स्थानीय मुद्दों को लेकर लगातार मुलाकात कर रहे हैं. साथ ही केंद्र और हिमाचल सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उनको योजनाओं के लाभ के लिए प्रेरित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक उनके साथ हैं. उनको सभी का समर्थन मिल रहा है.

