हिमाचल विधानसभा चुनाव की आज साफ होगी तस्वीर, दोपहर 3 बजे तक वापस लिया जा सकेगा नाम

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 का आज नाम वापस लेने का अंतिम दिन है. जानकारी के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे. उसके बाद प्रदेश में चुनावों की तस्वीर साफ हो जाएगी की कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहेंगे. (Himachal Assembly Election 2022)

कल प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात सुनेंगे भाजपा के 30 स्टार प्रचारक, फिर करेंगे जनसभा को संबोधित

कल यानी 30 अक्टूबर को भाजपा के 30 स्टार प्रचारक 62 विधानसभा क्षेत्रों प्रचार करेंगे. वहीं, जनसभा को संबोधित करते समय सभी स्टार प्रचारक सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम मन की बात भी सुनेंगे. (BJP rallies in Himachal on October 30) (BJP Star campaigners will listen PM Mann Ki Baat)

किन्नौर कांग्रेस की चुनाव से मांग, उम्मीदवारों के लिए खोले जाए सरकारी विश्राम गृह

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर कांग्रेस ने किन्नौर जिले में सरकारी विश्राम गृह को खोलने की मांग चुनाव आयोग से की है. कांग्रेस का कहना है कि जिले में चुनाव प्रचार के दौरान रात में समय ज्यादा होने के चलते रात को ठहरने की व्यवस्था नहीं है. (Himachal Assembly Election 2022)

करसोग में कांग्रेस को झटका, पूर्व जिला परिषद सदस्य सहित कई लोग भाजपा में शामिल

कांग्रेस को जिला मंडी के करसोग में बड़ा झड़का लगा है. यहां टिकट आवंटन से नाराज चल रहे पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाथ का साथ छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है. (Many Congress Supporters join BJP in Karsog) (Himachal Assembly Election 2022)

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022: उत्तराखंड के सीएम धामी कल तीन रैलियों को करेंगे संबोधित

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमाचल चुनाव में 30 अक्टूबर को तीन रैलियों को संबोधित करेंगे. सीएम धामी की तीन रैलियां चौपाल, पछाद और पांवटा साहिब में होंगी. इन रैलियों को लेकर हिमाचल की जनता में उत्साह देखा जा रहा है.

फतेहपुर का इतिहास: बाहरी प्रत्याशी नहीं ले पाया जीत का स्वाद, बीजेपी 13 साल से यही गलती कर झेल रही वनवास का दंश

कांगड़ा जिले के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार भी क्षेत्र के उम्मीदवारों को दरकिनार कर भाजपा हाईकमान द्वारा राकेश पठानिया को टिकट दिया है. फतेहपुर में कांग्रेस पिछले तेरह वर्ष से जीत हासिल करती आ रही है. बता दें कि पिछले हर चुनाव में भाजपा के असंतुष्ट नेताओं ने भाजपा की नैया डुबोने में व कांग्रेस को जिताने में अहम भूमिका निभाई है. (Himachal assembly election 2022) (Fatehpur Assembly Constituency)

हिमाचल में कल तक रहेगा मौसम साफ, जानें देश में कैसा रहेगा मौसम

अगले 24 घंटों के दौरान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. तमिलनाडु के तटीय इलाकों में हल्की बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर मध्यम बारिश होगी. आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिण केरल में हल्की बारिश संभव है. दिल्ली और एनसीआर में हल्की उत्तर-पश्चिमी शुष्क हवाएं जारी रहेंगी. दिल्ली और एनसीआर का वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में रहेगा. वहीं, हिमाचल में 30 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने का पुर्वानुमान है. (India Weather Forecast) (Weather Update Himachal)

संजौली कॉलेज में इंटर कॉलेज वुमेन वॉलीबॉल टूर्नामेंट का कल होगा समापन

संजौली कॉलेज में शुक्रवार से इंटर कॉलेज वुमेन वॉलीबॉल टूर्नामेंट शुरू हो गया है. यह इंटर कॉलेज वुमेन वॉलीबॉल टूर्नामेंट तीन दिन चलेगा. जिसका कल यानि रविवार को समापन हो जाएगा. इस टूर्नामेंट में प्रदेशभर से 21 कॉलेजों की 250 खिलाड़ी भाग ले रही हैं.

प्रियंका गांधी छुट्टियां मनाकर चली गईं, भारत जोड़ो, कांग्रेस छोड़ो अभियान में उलझे हैं राहुल: सुरेश कश्यप

हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होना है. चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है. बीजेपी चुनाव के लेकर लंबे समय में धुआंधार प्रचार करने में जुटी है, इस मामले में कांग्रेस बीजेपी से पीछे हैं. वहीं, हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है. सुरेश कश्यप ने कहा कि, चुनावी माहौल में प्रियंका गांधी छुट्टियां मनाकर चली गईं.

पिछले महीने भंग हुई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हमीरपुर को फिर से बहाल, अब पार्टी प्रत्याशी को मिलेगा संगठन का बल!

हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होना है, ऐसे में जीत में कहीं कोई कमी न रह जाए इसके लिए कांग्रेस आए दिन बैठकें कर रणनीति तैयार कर रही है. यहीं वजह है कि टिकट न मिलने से बागी हुए कांग्रेसी नेताओं को मनाने की कवायद शुरू हो चुकी है. इसी कड़ी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हमीरपुर को एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है. पिछले महीने हिमाचल कांग्रेस द्वारा हमीरपुर समेत प्रदेश भर में 6 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को भंग किया गया था. पढ़ें पूरी खबर...

