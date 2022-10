शिमला: हिमाचल विधानसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद बीजेपी का प्रचार अभियान रफ्तार पकड़ लेगा. बीजेपी ने इसके लिए स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी है. बीजेपी ने 40 चेहरों को स्टार प्रचारक बनाया है. कल यानी रविवार को बीजेपी के 30 नेता हिमाचल के 62 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे. प्रचारक जनसभा स्थल पर सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम मन की बात भी सुनेंगे. (BJP rallies in Himachal on October 30) (BJP Star campaigners will listen PM Mann Ki Baat)

इस अवसर पर भाजपा के मीडिया सह प्रभारी मोहित सूद ने कहा कि कांग्रेस के पास न नेता है और न ही दिशा है. मोहित सूद ने कहा कि 30 अक्टूबर को बीजेपी प्रदेश के 62 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करने जा रही है. इन रैलियों में बीजेपी के स्टार प्रचारक हिमाचल आएंगे. उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर को सुबह 11 बजें सभी सभा स्थल पर प्रधानमंत्री की मन की बात सुनेंगे. इसके बाद 62 विधानसभा क्षेत्रों में स्टार प्रचारक जनसभा को संबोधित करेंगे.

कौन कहां करेगा प्रचार-

स्टार प्रचारक विधानसभा क्षेत्र समय जेपी नड्डा लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली 10 से 2 बजे तक जयराम ठाकुर चुराह, चंबा, नुरपुर 10 से 2 बजे तक मनोहर लाल खट्टर बद्दी, नाहन, परवाणू 10 से 2 बजे तक पुष्कर सिंह धामी चौपाल, पच्छाद, पांवटा साहिब 10 से 2 बजे तक भूपेंद्र यादव शिलाई, रेणुका जी, सोलन 10 से 2 बजे तक जितेंद्र सिंह सुंदरनगर, बल्ह, नाचन 10 से 2 बजे तक किरिन रिजिजू हरौली, ऊना 10 से 12 बजे तक कंवर पाल गुर्जर गगरेट, चिंतपूर्रणी 10 से 1 बजे तक ज्योतिरादित्य सिंधिया सराज, बंजार 10 से 1 बजे तक अनुराग ठाकुर श्री नैना देवी 11 बजे दुष्यंत गौतम रामपुर ,किन्नौर 10 से 1 बजे तक डलहौजी देवेंद्र सिंह राणा 11 बजे अविनाश राय खन्ना हमीरपुर, बड़सर, कुटलैहड़ 10 से 2 बजे तक संजय टंडन जसवां परागपुर, देहरा 10 से 12 बजे तक सुरेश कश्यप जोगिंदर नगर, दरंग मंडी 10 से 2 बजे तक संबित पात्रा कांगडा़, शाहपुर 11 से 1 बजे तक वनथी श्रीनिवासन शिमला, शिमला ग्रामीण 10 से 2 बजे तक इंदु गोस्वामी भोरंज, सरकाघाट, धर्मपुर 10 से 2 बजे तक मंगल पांडेय ठियोग 10 बजे प्रेम कुमार धूमल सुजानपुर 11 बजे किशन कपूर बैजनाथ 11 बजे तेजस्वी सूर्या पालमपुर 10 बजे शांता कुमार सुलह 10 बजे सिंकदर कुमार झंडूता, घुमारवीं 10 से 1 बजे तक सरदार संदीप सिंह इंदौरा,फतेहपुर, जवाली 10 से 2 बजे तक धन सिंह रावत रोहड़ू, जब्बल कोटखाई 10 से 1 बजे तक महेंद्र सिंह ठाकुर आनी 11 बजे रमेश धवाला ज्वालामुखी 1 बजे पवन काजल नगरोटा, जयसिंहपुर 11 से 1 बजे तक रश्मिधर सूद अर्की, बिलासपुर 11 से 1 बजे तक

उन्होंने कहा कि भाजपा इसके माध्यम से यह स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि बीजेपी बड़ी जीत की ओर अग्रसर है. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पास न तो नेता है और न ही नीति है. कहा कि कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले प्रचार में बहुत पीछे है. उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी की केवल एक रैली प्रदेश में हुई है. रैली में लोगों की कम संख्या से पता चल गया है कि कांग्रेस किस दिशा में जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी शिमला में रहकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी नहीं मिलीं. (BJP rallies in Himachal on October 30) (BJP Star campaigners will listen PM Mann Ki Baat)

