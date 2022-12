सीएम सुखविंदर सिंह और प्रतिभा सिंह की मुलाकात, पदभार के बाद संगठन को लेकर सीएम ने ये कहा

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दी. प्रतिभा सिंह भी सीएम की रेस में थी, लेकिन हाईकमान ने सुखविंदर सिंह के नाम पर मुहर लगाई. (CM Sukhwinder Singh and Pratibha Singh meet)

हिमाचल को अफसरशाही के नए मुखिया की तलाश, रिजवी और संजय मूर्ति रेस में आगे

हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सचिवालय में पदभार ग्रहण कर लिया. वहीं, अब नया मुख्य सचिव कौन होगा. इसको लेकर भी तलाश और चर्चा का दौर शुरू हो गया है. (Lobbying started regarding Himachal CS).

हिमाचल के सीएम और डिप्टी सीएम ने संभाला पदभार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह बोले- भ्रष्टाचार रोकने के लिए लाएंगे ट्रांसपेरेंसी एक्ट

हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पदभार संभाल लिया है. इससे पहले सचिवालय पहुंचते ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया. सीएम सुखविंदर सिंह ने कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में जो वादा किया गया है, उसे पूरा किया जाएगा. (Himachal CM Sukhvinder Singh sukhu)

सुनील शर्मा बिट्टू मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार नियुक्त, डीएसपी बिन्नी मिन्हास को भी अहम जिम्मेदारी

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील शर्मा बिट्टू को मुख्यमंत्री का राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किया गया है. प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की सुरक्षा का जिम्मा डीएसपी बिन्नी मिन्हास संभालेंगे.

शपथ ग्रहण के बाद शिमला के बालिका आश्रम पहुंचे CM सुक्खू, दिए 51 हजार

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार शिमला में टूटीकंडी स्थित बालिका आश्रम का दौरा किया. इस दौरान सीएम ने आश्रम में बालिकाओं को मिठाइयां वितरित कीं. इस मौके पर सीएम सुक्खू ने बालिकाओं को एक लक्ष्य तय कर उसे प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करने का परामर्श दिया.

पिता कारगिल युद्ध में हो गए थे शहीद, बेटे ने लेफ्टिनेंट बनकर बढ़ाया क्षेत्र का मान

हिमाचल में मंडी के जोगिंदरनगर मंडल के रोहित ठाकुर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने हैं. जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है. बता दें कि लेफ्टिनेंट रोहित ठाकुर के पिता नंद लाल कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे. जिसके बाद रोहित ठाकुर में भी भारतीय सेना में जाने का जज्बा पैदा हुआ और वर्ष 2013 में वे सेना में भर्ती हुए. (Rohit Thakur of mandi become lieutenant in Army) (Lieutenant Rohit Thakur of Jogindernagar)

हिमाचल में सुक्खू के नाम घनी मूंछ वाले पहले CM का खिताब, ये हैं वो CM जिन्होंने नहीं रखीं मूंछें

हिमाचल के नए मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ले ली है. प्रदेश के इतिहास पहली बार घनी मूंछों वाला कोई मुख्यमंत्री बना है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के शपथ लेते ही प्रदेश को पहली बार कोई घनी मूंछों वाला मुख्यमंत्री मिला है. हालांकि इससे पहले के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मूंछें रखते थे, लेकिन वे हल्की मूंछें रखते थे. (CM of Himachal with mustache) (Himachal new CM Sukhvinder Singh Sukhu)

PM मोदी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को दी बधाई, बोले: केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग मिलेगा

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर सुखविंदर सिंह सुक्खू को पीएम मोदी (PM Modi) ने ट्वीट करके बधाई दी है. पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा, 'हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बधाई. मैं हिमाचल प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन देता हूं. (pm modi congratulated sukhvinder singh sukhu)

पिता चलाते थे नेताओं और अधिकारियों की गाड़ी, अब बेटे सुक्खू ने थामा हिमाचल का स्टेयरिंग

हिमाचल के नए सीएम का ऐलान हो गया है. जिला हमीरपुर के नादौन से सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस आलाकमान द्वारा सीएम नियुक्त किया गया है. ऐसे में उनके क्षेत्र में खुशी की लहर है. साथ ही उनकी मां भी उनके सीएम बने से बेहद प्रसन्न है. बता दें प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मध्यमवर्गीय परिवार से आते हैं, जो अपने बचपन के दिनों में गरीबी देख चुके हैं. उनके बारे में और अधिक जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर. (Himachal new CM Sukhvinder Singh Sukhu) (Sukhvinder Singh Sukhu Family Background)

