मंडी: जिला मंडी के जोगिंदरनगर मंडल के रोहित ठाकुर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने हैं. रोहित जोगिंदर नगर उपमंडल की ग्राम पंचायत नौहली के बतनाहर गांव से सबंध रखते हैं. उनकी कामयाबी पर समूचे क्षेत्र में जश्न का माहौल है. रोहित ठाकुर शनिवार को सैन्य अकादमी देहरादून से पास आउट हुए हैं. (Rohit Thakur of mandi become lieutenant in Army) (Lieutenant Rohit Thakur of Jogindernagar)

2013 में सेना में हुए भर्ती- रोहित के पिता नंद लाल कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे. उनकी माता मनोरमा देवी गृहिणी हैं. पिता के शहीद होने के बाद रोहित ठाकुर में भी भारतीय सेना में जाने का जज्बा पैदा हुआ. रोहित ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकीय प्राथमिक पाठशाला नौहली से की है. उसके उपरांत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जोगिंदरनगर से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने बाद वर्ष 2013 में सेना में भर्ती हुए.

2018 में हुआ IMA अकादमी में चयन- वर्ष 2018 में इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में रोहित ठाकुर का चयन हुआ. 4 वर्ष प्रशिक्षण के पश्चात 10 दिसंबर 2022 को रोहित ठाकुर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने. उनकी इस उपलब्धि के बाद परिजनों व पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है. (Rohit Thakur of mandi in Indian Army) (Rohit Thakur of mandi become lieutenant)

