कल से दो दिन के हिमाचल दौरे पर अमित शाह, 6 जनसभाओं को करेंगे संबोधित

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक और दो नवंबर को हिमाचल के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वो हिमाचल के 6 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को भी संबोधित करेंगे. कौन-कौन से इलाकों में अमित शाह प्रचार करेंगे, जानने के लिए पढ़ें पूरी ख़बर (Amit Shah in Himachal) (Amit Shah Tour of Himachal)

चुराह में जनसभा को संबोधित करते हुए रोने लगे विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के प्रचार के लिए रविवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा के चुराह विधानसभा क्षेत्र से हंसराज के पक्ष में चुनाव प्रचार किया. इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष और चुराह से प्रत्याशी हंसराज भावुक हो गए और रोने लगे.

राजेंद्र गर्ग ने घुमारवीं सब्जी मंडी कॉम्प्लेक्स को कौड़ियों के भाव बेचा: राकेश चोपड़ा

घुमारवीं से आप के प्रत्याशी राकेश चोपड़ा ने खाद्य मंत्री राजेंद्र गर्ग पर सवालिय निशान उठाए हैं. उन्होंने घुमारवीं सब्जी मंडी कॉम्प्लेक्स को कौड़ियों के रेंट पर बेचने पर बेरोजगार युवाओं के साथ विश्वासघात करने के मंत्री पर आरोप लगाए हैं. (Rakesh Chopra on Rajinder Garg) (AAP candidate Rakesh Chopra)

हिमाचल में विजय संकल्प अभियान को लेकर दिखा उत्साह, 3 लाख लोग हुए शामिल: सुरेश कश्यप

हिमाचल भाजपा द्वारा रविवार को प्रदेश की 62 विधानसभा सीटों पर रैलियों का आयोजन किया है. जिसमें मंडी, द्रंग और जोगिंद्रनगर में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप द्वारा जनसभा को संबोधित किया गया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला. (BJP rallies in Himachal) (Suresh Kashyap rally in mandi) (Suresh Kashyap on Congress)

पांवटा साहिब में 12 लाख रुपया जब्त, 85 घंटों में इतना रुपया मिला

सिरमौर पुलिस ने यमुनाघाट बैरियर पर उत्तराखंड की तरफ से आ रही कार से 12 लाख 73 हजार रुपया बरामद किया है. वहीं, कल शाम यानि रविवार को भी गोविंदघाट बैरियर से 3 लाख रुपए आईटीबीपी और पुलिस ने जब्त किया. (Sirmaur police seized money in Paonta Sahib)

कांगड़ा में मिले महिला के शव की नहीं हो पाई पहचान, आज होगा पोस्टमार्टम

कांगड़ा उपमंडल के नंदरूल इलाके में रविवार को मिले महिला के शव की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है.पुलिस आसपास के थानों से किसी महिला की गुमशुदगी के बारे में जानकारी हासिल कर रही है, ताकि महिला की शिनाख्त हो सके. (Woman body found in Kangra)

जीत की दहलीज पर पहुंचे और हाथ से फिसल गई विधायकी, हिमाचल में 3 से 2000 मतों तक सिमटता रहा हार-जीत का अंतर

हिमाचल प्रदेश में चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो यहां सभी 68 सीटों पर वर्ष 1972 में पहली बार चुनाव हुए. हिमाचल हिमाचल के चुनावी इतिहास में सबसे कम मतों से जीत का रिकॉर्ड रामदास मलांगड़ के नाम रहा. इसके अलावा रोचक तथ्य ये भी है कि पांच सौ से कम मतों से राजीव सैजल भी दो बार चुनाव जीते हैं. हिमाचल में 3 से 2000 मतों तक हार-जीत का अंतर सिमटता रहा है. (Himachal Election History) (Himachal Assembly Election 2022) (Election in Himachal)

अनीता ब्लाइंड मर्डर केस: डीजीपी संजय कुंडू ने घटनास्थल पर तलाशे सबूत

अनीता ब्लाइंड मर्डर केस में जिला पुलिस के हाथ अभी तक कुछ नहीं लग पाया है. ऐसे में रविवार को प्रदेश के पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच में तेजी लाने के आदेश दिए. (Sanjay Kundu visit Anita Murder Case Spot) (Anita Murder Case) (Murder in Rampur)

'पार्टी से गद्दारी करने वाले, न घर के न घाट के' - BJP प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना

कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र कंवर के पक्ष में बीजेपी प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने जनसभा को संबोधित किया. इसके साथ ही उन्होंने बागियों को लेकर भी कड़े तेवर दिखाए. इस दौरान खन्ना ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा फिर से सत्ता में आने वाली है. केंद्र और प्रदेश सरकारों की जन हितैषी नीतियों इसका आधार बनेगी. (Kutlahar assembly seat) (Avinash Rai Khanna)

वनथी श्रीनिवासन ने शिमला में जनसभाओं को किया संबोधित, कांग्रेस पर साधा निशाना

भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनथी श्रीनिवासन ने शिमला जिले के शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के धामी में बीजेपी प्रत्याशी रवि मेहता के पक्ष में एक चुनावी रैली की. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा. (Vanathi Srinivasan addresses public meetings)