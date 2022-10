शिमला : हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का दौर चल रहा है और बीजेपी ने इस मामले में अपने स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी है. इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दो दिन के हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं. 1 औऱ 2 नवंबर को अमित शाह प्रदेश में 6 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे. (Amit Shah will campaign in Himachal) (Amit Shah on two day visit to Himachal)

6 जनसभाएं करेंगे अमित शाह- हिमाचल में अमित शाह 6 जनसभाओं को संबोधित करेंगे. गृह मंत्री 1 नवंबर को हिमाचल दौरे की शुरुआत चंबा से करेंगे और पहले दिन तीन विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करने के बाद उनका रात्रि ठहराव शिमला में होगा. (Amit Shah in Himachal)

पदाधिकारियों के साथ अमित शाह की बैठक- एक नवंबर की शाम को गृह मंत्री अमित शाह शिमला में बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. इस बैठक में सीएम जयराम ठाकुर से लेकर पार्टी के कई पदाधिकारी और नेता शिरकत करेंगे. इस बैठक में अमित शाह चुनाव की रणनीति और तैयारियों पर मंथन के अलावा फीडबैक भी लेंगे. (Amit Shah Tour of Himachal)

ये है अमित शाह का पूरा कार्यक्रम- एक नवंबर को सुबह अमित शाह कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट पहुंचेंगे. जहां वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से चंबा के सिहुन्ता ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे अमित शाह मंडी जिले के करसोग में जनसभा को संबोधित करेंगे. इसी तरह दोपहर करीब 3 बजे शिमला जिले की कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के तहत अमित शाह की रैली होगी. इसके बाद अमित शाह शिमला के लिए रवाना हो जाएंगे जहां वो पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे. शिमला में एक नवंबर को अमित शाह का रात्रि ठहराव होगा.

दो नवंबर को सुबह 11 बजे अमित शाह हमीरपुर जिले की नदौन विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे. इसके बाद दोपहर 1 बजे धर्मशाला और फिर करीब 3 बजे सोलन जिले की नालागढ़ विधानसभा सीट पर अमित शाह की जनसभा का कार्यक्रम है. इसके बाद अमित शाह चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे.

बीजेपी का प्रचार अभियान तेज- गौरतलब है कि बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है. रविवार 30 अक्टूबर को बीजेपी के 30 नेताओं ने प्रदेश की 62 विधानसभाओं में प्रचार किया था. जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, 5 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के कई नेता शामिल थे. बीजेपी ने पीएम मोदी से लेकर जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ समेत 40 स्टार प्रचारकों को हिमाचल के चुनावी रण में उतारा है.

