सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की अर्की विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गोविंद राम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है. उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है. उनके खिलाफ सरकारी संपत्ति पर पार्टी चिह्न व झंडे लगाने की शिकायत दी गई है.

अर्की से BJP प्रत्याशी गोविंद राम पर FIR, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार निर्वाचन अधिकारी व एसडीएम अर्की केशव राम ने शिकायत दी है, जिसमें कहा गया है कि शालाघाट, अर्की, मांझू रोड, शालाघाट हेलिपैड व चौगान सहित अन्य जगहों पर भाजपा के चुनाव चिह्न कमल के झंडे व बैनर लगाए गए हैं, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. इस शिकायत पर अर्की पुलिस ने सरकारी संपति के दुरुपयोग को रोकने सम्बन्धी अधिनियम 1985 व IPC की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है. मामले की पुष्टि DSP दाड़लाघाट संदीप शर्मा ने की है.

