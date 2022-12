सत्ता की राह आसान बनाने के लिए बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, सामाजिक पेंशन की पात्रता 60 साल

भाजपा हिमाचल में सामाजिक पेंशन से एक बड़े वर्ग को फायदा पहुंचाकर अपनी सत्ता की राह को आसान देख रही है. भाजपा सरकार ने हिमाचल में समाजिक पेंशन का दायरा बढ़ाया. पहले जहां 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को सामाजिक पेंशन दी जा रही थी, वहीं भाजपा सरकार ने इसके लिए आयु सीमा घटाकर 60 साल कर दी.

शिमला में 12 दिसंबर से विंटर गेम्स शुरू, फीस में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं

राजधानी शिमला में तापमान सुबह, शाम काफी कम हो गया है. ऐसे में शिमला स्थित आइस स्केटिंग रिंक मैदान में बर्फ जमनी शुरू हो गई है. जिसे देखते हुए यहां पर 12 दिसंबर से आइस स्केटिंग प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है. (Shimla Ice Skating Rink) (Ice skating competition in Shimla) (Ice skating competition starts from 12 December in Shimla)

सैंज में युवकों ने पुलिस पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप, SP को सौंपा शिकायत पत्र

सैंज घाटी के तीन युवकों ने पुलिस पर बंधक बनाकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया (youths accused the police of torturing them) है. युवकों ने सैंज पुलिस के अधिकारियों की लिखित शिकायत डीजीपी शिमला और एसपी कुल्लू से कर उचित कार्रवाई की गुहार लगाई है. पढ़ें पूरी खबर...

सिरमौर के सीमांत इलाकों में हाथियों का आवागमन जारी, वन विभाग ने जारी की एडवाइजरी

सिरमौर के सीमांत इलाकों (Border areas of Sirmaur) में हाथियों का आवागमन जारी है. ताजा घटनाक्रम में 2 दिसंबर को हाथियों ने बहराल क्षेत्र में भी काफी उत्पात मचाया था. यहां हाथियों के झुंड ने गांव में ट्यूबवैल पाइप लाइन और फेसिंग लाइन को तो तोड़ डाला था. वहीं, गेहूं की फसल को भी काफी नुक्सान पहुंचाया था. ऐसे में वन विभाग ने भी इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है. पढ़ें पूरी खबर...

हड्डियों के जटिल ऑपरेशन होंगे रिकांगपिओ में, सी आर्म एक्स-रे मशीन की मिली सुविधा

डीसी किन्नौर ने क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ में सी आर्म एक्स-रे मशीन का लोकार्पण किया. यह मशीन जेएसडब्ल्यू कंपनी द्वारा सीएसआर के अंतर्गत 14 लाख रुपए की लागत से उपलब्ध करवाई गई है. यह मशीन पूरे जिले के मरीजों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी. (DC Kinnaur inaugurated C arm X ray machine).

सुरेश कश्यप आज दिल्ली में देंगे JP नड्डा को फीडबैक, प्लान बी- पर चर्चा की संभावना

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप आज दिल्ली दौरे पर हैं. जानकारी के मुताबिक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रविवार को धर्मशाला में हुई बैठक का फीडबैक देंगे. चर्चा है कि भाजपा प्लान बी- को लेकर भी चर्चा इस बैठक में कर सकती है. (Suresh Kashyap on Delhi tour today).

हिमाचल में 2 लाख 75 हजार किसानों की सम्मान निधि पर ब्रेक, जानें क्या रहा कारण

हिमाचल प्रदेश में किसानों की सम्मान निधि पर ब्रेक लग गया है. जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 2 लाख 75 हजार किसानों ने केवाईसी फार्म नहीं भरा इसलिए सम्मान निधि को रोका गया है. (PM Samman Nidhi).

करसोग में नया चेहरा बनेगा इस बार विधायक, ये नेता 2-बार लगातार जीत चुके चुनाव

हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को हुई वोटिंग के लिए 8 दिसंबर वोटों की गिनती होनी है. ऐसे में तारीख के नजदीक आते-आते चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों की धड़कने भी बढ़ गई हैं. इस बार दोनों पार्टियों से चुनाव लड़ रहे नेता पहली बार रण में हैं.अब चुनावी रण में भाग्य किसका साथ देगा, इसका फैसला 8 दिसंबर को ईवीएम खुलने पर होगा. (Himachal Assembly Election Result 2022)

कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार 2 चरणों में होगा, पहले फेज में 1900 मीटर की लंबाई पर होगा काम

कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार दो चरणों में होगा. पहले फेज में 1900 मीटर तक की लंबाई पर काम होगा फिर दूसरे चरण में 3110 मीटर तक एयरपोर्ट का विस्तार होगा. पर्यटन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर विनय धीमान की मानें तो वैज्ञानिक इस क्षेत्र का निरीक्षण करके ये संभावना जाहिर करके गए हैं कि यहां हर लिहाज से एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो सकता है. (First phase of Kangra airport expansion) पढ़ें पूरी खबर...

कांगड़ा के थुरल में प्राइवेट बस हादसा मामला, टांडा मेडिकल कॉलेज में 10 मरीजों की हालत स्थिर

कांगड़ा जिले के थुरल क्षेत्र में रविवार देर शाम को एक प्राइवेट बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में 21 यात्री घायल हो गए हैं. घायलों को थुरल अस्पताल इलाज के लिए लाया गया, जहां से 10 मरीजों को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. सभी का इलाज टांडा मेडिकल कॉलेज में चल रहा और सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है. (Private bus accident in Kangra) (Private bus accident in Thural) (bus accident himachal) (bus accident chula thural)