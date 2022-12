शिमला: राजधानी शिमला में रोमांच भरा खेल आइस स्केटिंग प्रतियोगिता 12 दिसंबर से शुरू होने वाली है. प्रदेश में जैसे-जैसे तापमान गिरता जा रहा है ऐसे में सुबह, शाम पाला पड़ना शुरू हो गया है. वहीं, आइस स्केटिंग रिंक मैदान में बर्फ जमनी शुरू हो गई है. इसी को देखते हुए प्रबंधन ने फैसला लिया है कि 12 दिसंबर से यहां पर प्रतियोगिता करवाई जाए. (Shimla Ice Skating Rink) (Ice skating competition in Shimla) (Ice skating competition starts from 12 December in Shimla)

इसके साथ ही खिलाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन भी ओपन कर दी गई है. 10 दिसंबर तक रिंक गेम्स के लिए तैयार हो जाएगा. 12 दिसंबर से विंटर गेम्स शुरू होंगी, जो फरवरी तक चलेंगी. आइस स्केटिंग रिंक के एमडी मनप्रीत सिंह सैंबी का कहना है कि फीस में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है. 18 साल से ऊपर के खिलाड़ी को 3 हजार पूरे सीजन के देने होंगे, जिसमें स्केट्स के 1500 अलग से चार्ज किए जाएंगे. कपल मेंबर्स के लिए 3500 फीस रखी गई है और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को 1800 पूरे सीजन के चुकाने होंगे. (Natural Ice Skating Rink in Shimla)

आइस स्केटिंग रिंक में पिछली बार सुबह शाम दोनों शिफ्ट मिलाकर 76 सेशन हुए थे, जिसमें 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया था. मनप्रीत का कहना है कि इस बार और ज्यादा खिलाड़ियों के शामिल होने की उम्मीद है. आइस स्केटिंग का शौक सबसे ज्यादा बच्चों में होता है. विंटर गेम्स के लिए शिमला के स्थानीय लोगों के अलावा टूरिस्ट भी आते हैं. जब से लक्कड़ बाजार में आइस स्केटिंग शुरू हुई है, तब से इस जगह को अलग पहचान मिली है.

आइस स्केटिंग रिंक की खास बात ये है कि इसमें प्राकृतिक रूप से बर्फ जमाई जाती है. आइस जमने का यह प्रोसेस रात से सुबह के बीच चलता है. पानी की 3 लेयर बर्फ जमाने के लिए बिछाई जाती है. इसके लिए टेंपरेचर का माइनस में जाना जरूरी है. इस समय शिमला का तापमान बर्फ जमाने के लिए बिल्कुल सही है. (Shimla Ice Skating Rink) (Ice skating competition in Shimla) (Ice skating competition starts from 12 December in Shimla)

