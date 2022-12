करसोग: हिमाचल में 14वीं विधानसभा के लिए वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होनी है. ऐसे में मतगणना के लिए अब 3 दिन शेष बचे हैं. वहीं, वोटों की गिनती की तारीख नजदीक आते-आते चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की धड़कने भी बढ़ने लगी हैं. प्रदेश के जिला मंडी के अंतर्गत करसोग विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 1967 से लेकर 2017 तक यानी पिछले 12 विधानसभा चुनाव के इतिहास में दो ही नेता पूर्व मंत्री मनसाराम 1967 व 1972 में और जोगिंद्रपाल 1985 व 1990 में लगातार दो बार विधायक बने हैं. इसके अतिरिक्त करसोग की जनता ने हर बार विधानसभा चुनाव में अपना विधायक बदला है. (Himachal Assembly Election Result 2022) (Karsog Assembly constituency)

सबसे पहले मनसाराम लगातार दो बार चुने गए विधायक- करसोग विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले मनसाराम लगातार दो बार चुनाव जीतकर दूसरी बार विधायक बने. उन्होंने 1967 में सबसे पहले आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और 4204 वोट लेकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार नखबीनू को 1575 मतों के अंतर से पराजित किया. इसके बाद अगले चुनाव यानी 1972 में मनसाराम ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और 6951 वोट प्राप्त कर निकटतम प्रतिद्वंदी आजाद प्रत्याशी जोगिंद्रपाल से 4596 मतों के अंतर से चुनाव जीतकर लगातार दूसरी बार विधायक बने. ऐसे में मनसाराम एक बार आजाद और दूसरी बार कांग्रेस टिकट पर लगातार दो चुनाव जीतकर विधायक बने. इसके बाद 1977 में मनसाराम चुनाव हार गए थे. (BJP Candidate from Karsog) (Congress Candidate from Karsog)

जोगिंद्रपाल भी ऐसे नेता जो लगातार दो बार जीते हैं चुनाव- करसोग विधानसभा क्षेत्र में जोगिंद्रपाल दूसरे ऐसे नेता रहे हैं, जो लगातार दो चुनाव जीतकर विधायक बने हैं. जोगिंद्रपाल ने वर्ष 1985 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और 11,925 वोट लेकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मनसाराम पर 3385 मतों से अंतर जीत दर्ज की. इसी तरह से वर्ष 1990 में भी जोगिंद्रपाल ने भाजपा से चुनाव लड़ा और 15,855 मत लेकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी मनसाराम से रिकॉर्ड 11,860 मतों के अंतर से चुनाव जीते और लगातार दूसरी बार विधायक बने. करसोग विधानसभा क्षेत्र के इतिहास में ये सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड रहा है, जो जोगिंद्रपाल के नाम पर दर्ज है. जिसे अब तक कोई भी नेता तोड़ नहीं पाया है.

इस बार भाजपा और कांग्रेस के नए नेताओं के बीच चुनाव- करसोग में प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस के टिकट पर दोनों की नेता पहली बार चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं. इसमें भाजपा ने युवा नेता दीपराज को अपना उम्मीदवार बनाया है. वहीं, कांग्रेस ने पूर्व मंत्री मनसाराम के बेटे महेश राज पर अपना दांव लगाया है. अब चुनावी रण में भाग्य किसका साथ देगा, इसका फैसला 8 दिसंबर को ईवीएम खुलने पर होगा. (New BJP and Congress Candidate from Karsog) (Political history of Karsog)

