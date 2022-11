हिमस्खलन की चपेट में आए लापता पर्वतारोही की तलाश जारी, हवाई सेवा के जरिए भी ढूंढने का होगा प्रयास

फ्रेंडशिप पीक में हिमस्खलन की चपेट में आए शिमला के पर्वतारोही की तलाश के लिए टीम रवाना कर दी गई है. वहीं, प्रशासन के द्वारा अब हवाई सेवा की भी व्यवस्था की जा रही है. पढ़ें पूरा मामला....(Friendship Peak Trekking In Manali) (Youth Missing In Friendship Peak)

सुरेश भारद्वाज के जवाब से निर्वाचन आयोग संतुष्ट नहीं, चुनावी खर्च में जुड़ेगा प्रीति भोज का खर्च

कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के जुन्गा में प्रीति भोज के आयोजन के मामले में सुरेश भारद्वाज के जवाब से निर्वाचन आयोग संतुष्ट नहीं है. बताया जा रहा है कि प्रीति भोज में लगभग 300 लोगों ने खाना खाया है. करीब 70 हजार रुपए प्रीति भोज का खर्च आया है.यह सब खर्च उनके चुनावी खर्चे में जोड़ा जाएगा. (Election Commission is not satisfied with Suresh Bhardwaj reply)

नाहन: स्ट्रॉन्ग रूम की व्यवस्था से खुश नहीं कांग्रेस प्रत्याशी अजय सोलंकी, कहा- कॉलेज में EVM रखना उचित नहीं

कांग्रेसी प्रत्याशी अजय सोलंकी ने कहा कि नाहन कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम से कांग्रेस खुश नहीं है. कॉलेज में प्रतिदिन सैंकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स पहुंचते है और आउटसाइडर का आना-जाना भी जारी रहता है. ऐसे में यहां स्ट्रांग रूम खोलना उचित नहीं है. (Ajay Solanki) (Congress candidate Ajay Solanki)

Shillai Assembly Seat: हर्षवर्धन चौहान लगाएंगे सिक्सर या बलदेव तोमर पलट देंगे बाजी ?

सिरमौर जिले की शिलाई विधानसभा सीट पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं. यहां से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ठाकुर हर्षवर्धन चौहान व निवर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के करीबी माने जाने वाले बलदेव तोमर के बीच एक बार फिर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. क्या है इस सीट के चुनावी समीकरण जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...(Himachal Pradesh elections result 2022) (Shillai assembly seat)

लवी मेले में 800 रुपए किलो में बिक रहा पेजा किस्म का लाल चावल, आप भी जानिए इसके फायदे

लाल चावल की पेजा किस्म रामपुर बुशहर में इस बार यह चावल यूं तो 150 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है, लेकिन जो चावल की पेजा नामक किस्म है वह 800 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है. वहीं, पेजा किस्म के लाल चावल शुगर के मरीज भी खा सकते हैं. (Sugar Patients Can Also Eat Red Rice) (Peja Variety Of Red Rice)

Theft in Shimla: शिमला में सेंध लगाकर 10 लाख की चोरी, पुलिस संदिग्धों से कर रही पूछताछ

शिमला के टुटू में 10 लाख की चोरी का मामला साेमने आया है. घर में रखे सोने-चांदी के गहने, कीमती सामान और नकदी लेकर चोर फरार हो गए हैं. पीड़ित परिवार की शिकायत पर बालूगंज थाना पुलिस की टीम ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. (10 lakh stolen in Totu of Shimla )

बंजार में 707 ग्राम चरस के साथ 2 गिरफ्तार, आज कोर्ट में पुलिस करेगी पेश

कुल्लू जिले की बंजार पुलिस ने रविवार रात को 2 नशे के सौदागरों को पकड़कर 707 ग्राम चरस बरामद की है. पुलिस आरोपियों को आज कोर्ट में पेश करेगी. (Two arrested with charas in Banjar)

मंडी पुलिस का चिट्टा माफिया पर प्रहार, 2 मामलों में 14.25 ग्राम नशे के साथ 2 गिरफ्तार

मंडी पुलिस ने रविवार को दो अलग-अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चिट्टा बरामद किया है. पुलिस ने यह कार्रवाई सुंदरनगर और बल्ह इलाके में की है. वहीं, दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा. (Mandi police recovered chitta in two cases)

हिमाचल में सेब का बंपर उत्पादन, 12 सालों का टूटेगा रिकॉर्ड

हिमाचल में अबकी बार सेब की बंपर फसल हुई है. राज्य में करीब 3.59 करोड़ सेब की पेटियां मार्केट तक पहुंच चुकी हैं. इसके अलावा सीए स्टोर में भी सेब स्टोर किया गया है, जिसकी आंकड़ा अभी जुटाया जा रहा है. इस कुल मिलाकर इस साल सेब उत्पादन 4.50 करोड़ पेटियों अधिक पार होने की संभावना है. इस बार का उत्पादन पिछले 12 सालों में सबसे अधिक होगा. (apple production in himachal)

Avalanche की चपेट में आने से शिमला का पर्वतारोही लापता, रेस्क्यू दल रवाना

अटल टनल रोहतांग के साथ लगती फ्रेंडशिप पीक में हिमस्खलन की चपेट में आने से शिमला का एक पर्वतारोही लापता हो गया है. वहीं, थाना प्रभारी मुकेश राठौर की अगुवाई में एडवेंचर टूअर ऑपरेटर एसोसिएशन का रेस्क्यू दल उसकी तलाश में रवाना हो गया है. (friendship peak himachal pradesh) (friendship peak trek manali)