मंडी : पुलिस ने रविवार को दो अलग-अलग मामलों में सुंदरनगर और बल्ह क्षेत्र में 2 आरोपियों को कुल 14.25 ग्राम चिट्टे सहित गिरफ्तार किया. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है. वहीं, आज दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा. (Mandi police recovered chitta in two cases)

पंजाब की बस में लेकर आ रहा था नशा: जानकारी के अनुसार मंडी जिला पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टीगेशन यूनिट टीम ने सुंदरनगर के पुंघ में चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाइवे-21 पर नाकेबंदी के दौरान पंजाब रोडवेज की बस को चेकिंग के लिए रोका. उसमें सवार एक युवक पुलिस को देखकर घबरा गया. जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 9.77 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया. आरोपी की पहचान 20 वर्षीय सुमित निवासी गुटकर तहसील बल्ह जिला मंडी के रूप में हुई है .(Special Investigations Unit)

सयोरा पुल के पास पकड़ा: वहीं, दूसरे मामले में पुलिस थाना बल्ह अंतगर्त सयोरा पुल के पास अमित कुमार पुत्र मलकीत सिंह गांव और डाकघर कुम्मी तहसील बल्ह जिला मंडी के कब्जे से 4.48 ग्राम चिट्टा बरामद किया. वहीं, दोनों मामलों में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

आज कोर्ट में पेश किया जाएगा: उधर, एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने दोनों मामलों की पुष्टि करते हुए बताया कि सुंदरनगर के पुंघ और बल्ह में पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में 14.25 ग्राम चिट्टा बरामद करने में सफलता हासिल की है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामलों में दो युवकों को गिरफ्तार किया और मामले में जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि दोनों आरोपियों को आज न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा. (The accused will be produced in Mandi court today)