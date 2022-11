शिमला: कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के जुन्गा में प्रीति भोज के आयोजन के मामले में सुरेश भारद्वाज के जवाब से निर्वाचन आयोग संतुष्ट नहीं है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि सुरेश भारद्वाज का प्रीति भोज में जाना चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है. बताया जा रहा है कि सुरेश भारद्वाज ने अपने जवाब में कहा है कि प्रीति भोज का आयोजन उनकी ओर से नहीं किया गया था , उनको तो इसमें बुलाया गया था. लेकिन विभाग ने इसे चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन पाते हुए मंत्री पर नियमानुसार कारवाई की बात कही है.(Election Commission is not satisfied with Suresh Bhardwaj reply)

सुरेश भारद्वाज के खाते में जुडे़गा खर्च: सुरेश भारद्वाज कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी है. ऐसे में प्रीति भोज का सारा खर्च उनके खाते में जोड़ा जाएगा. जानकारी के मुताबिक भाजपा की पूर्व प्रत्याशी ज्योति सेन की ओर से बीते शुक्रवार को जुन्गा के राजमहल में यह भोज दिया गया था, जिसमें कसुम्पटी के प्रत्याशी सुरेश भारद्वाज भी गए थे. मामला उजागर होने पर निर्वाचन विभाग की ओर से सुरेश भारद्वाज से लिखित में जवाब मांगा था. (Food expenses will be added to election expenses)

300 लोगों का था भोज: जवाब मिलने पर निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्याशी सुरेश भारद्वाज को आचार संहित का उल्लंघन करने के लिए प्रीति भोज का सारा खर्चा उनके चुनाव खर्चे में जोड़ा जाएगा. बताया जा रहा है कि प्रीति भोज में लगभग 300 लोगों ने खाना खाया है. करीब 70 हजार रुपए प्रीति भोज का खर्च आया है. प्रीति भोज में इस्तेमाल हुई पानी की बोतलें, कुर्सियां, टैंट आदि का भी खर्चा बनाया जा रहा है. यह खर्च सुरेश भारद्वाज के खर्चे में जोड़ा जाएगा.

ये भी पढ़ें : कसौली में BJP चुनाव प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक, CM बोले- चुनाव में फ्रंट फुट पर रही बीजेपी