Bharat Jodo Yatra: रघुबीर बाली ने राहुल गांधी को दिया चुनावी फीडबैक, इंदौर-उज्जैन में रहे साथ

कांग्रेस के नगरोटा बगवां उम्मीदवार आरएस बाली ने मध्यप्रदेश के इंदौर और उज्जैन में भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को चुनावी फीडबैक दिया. (Raghubir Bali participates in Bharat Jodo Yatra)

राष्ट्रपति ने वेटलिफ्टर विकास ठाकुर को अर्जुन अवॉर्ड से किया सम्मानित, 2 दिन बाद है शादी

हमीरपुर के गबरू वेटलिफ्टर विकास ठाकुर को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने अर्जुन अवॉर्ड से नवाजा गया है. भारोत्तोलन में हिमाचल से अर्जुन अवॉर्ड हासिल करने वाले विकास ठाकुर पहले अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए हैं. विकास ठाकुर 2 दिसंबर को विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं. उनको केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत तमाम नेताओं ने बधाई दी है. (President Draupadi Murmu)

World AIDS Day: राष्ट्रीय दर से कम हिमाचल में HIV पॉजिटिविटी रेट, इन उपायों से मिली सफलता

एड्स जानलेवा बीमारी है जिसका अब तक इलाज ढूंढा नहीं जा सका है. एक बार कोई एचआईवी पॉजिटिव हो जाए तो जिंदगी भर इस बीमारी से ग्रसित रहता है. ऐसे में वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर हिमाचल से अच्छी खबर है. हिमाचल प्रदेश में एचआईवी पॉजिटिविटी रेट राष्ट्रीय दर से काफी कम है.

राज्य स्तरीय वन खेलकूद प्रतियोगिता: हमीरपुर ओवरऑल चैंपियन, धर्मशाला की तनवी सर्वश्रेष्ठ एथलीट

मंडी में 23वीं राज्य स्तरीय वन खेलकुद प्रतियोगिता का बुधवार को समापन हो गया. जिसमें हमीरपुर वन सर्कल ने सभी को पछाड़ते हुए प्रतियोगिता की ओवरऑल ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया, जबकि मेजबान वन सर्कल मंडी दूसरे स्थान पर रहा. (Hamirpur Overall Champion in Forest Department sports meet) (Himachal Forest Dept sports meet concludes)

karsog road accident case: परिजनों ने उठाया पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल

करसोग में 8 नवंबर को तेज रफ्तार गाड़ी ने एक व्यक्ति को कुचल दिया था. परिजनों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में सही जांच नहीं कर रही है. (Memorandum submitted to SDM in Karsog)

आज होगी मतगणना कर्मियों की रैंडमाइजेशन, मतगणना 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे होगी शुरू

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए आज से निर्वाचन विभाग कर्मचारियों की रैंडमाइजेशन करेगा. दूसरा चरण 6 दिसंबर को होगा. वहीं, मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी. (Election Commission will do randomization of employees today)

कुल्लू: बरशैणी में नेपाली मूल के लापता युवक का शव बरामद, हत्या की आशंका

कुल्लू जनपद की धार्मिक नगरी मणिकर्ण घाटी के बरशैणी में नेपाली मूल के 24 वर्षीय युवक विशाल का शव दफनाया हुआ बरामद हुआ है. पुलिस के मुताबिक युवक कुछ दिनों से लापता था. पुलिस उसकी तलाश कर ही.

आठ साल से शिक्षक के खिलाफ विभागीय जांच अधूरी, HC ने कहा- अनंतकाल तक जारी नहीं रह सकती प्रक्रिया

हिमाचल हाईकोर्ट सख्त शिक्षक के खिलाफ आठ साल से विभागीय जांच मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि ये जांच अनंतकाल तक जारी नहीं रह सकती. इसे हर हाल में छह माह में पूरा करना चाहिए. (Himachal Pradesh High Court)

फिर से भू-मालिक के नाम नहीं हो सकती अधिगृहित जमीन, NHAI को देना होगा मुआवजा- हिमाचल हाईकोर्ट

हिमाचल हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की एकल पीठ ने यह महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है. न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने कहा कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार के नाम चढ़ी भूमि फिर से भू-मालिक को वापस नहीं की जा सकती.

Nirmand murder case Update: निरमंड हत्याकांड में तीसरा आरोपी भी हुआ गिरफ्तार

Nirmand murder case Update: कुल्लू के उपमंडल निरमंड में राजस्थान के कारोबारी की हत्या के मामले में पुलिस की टीम ने तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है. बता दें कि मंगलवार को राजस्थान के एक व्यापारी की तीन लोगों ने हत्या कर दी थी जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. वहीं, बुधवार को पुलिस ने तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है.

