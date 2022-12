शिमला: हिमाचल में 8 दिसंबर को मतगणना होगी. इसके लिए निर्वाचन विभाग आज से कर्मचारियों की रैंडमाइजेशन करेगा. यह काम 2 चरणों में होगा. मतगणना कर्मियों और माइक्रो ऑबर्जवर की पहली रैंडमाइजेशन आज होगी, जबकि दूसरी रैंडमाइजेशन 6 दिसंबर को होगी. इसके बाद मतगणना कर्मियों एवं माइक्रो ऑबर्जवर को उनके विधानसभा क्षेत्र आबंटित कर दिए जाएंगे. (Election Commission will do randomization of employees today)

पहली ट्रेनिंग 3 दिंसबर को: सात दिसंबर को मतगणना से जुड़े सभी कर्मचारी संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे. मतगणना कर्मियों और माइक्रो ऑबर्जवर को ट्रेनिंग के दौरान मतगणना के नियमों और विभिन्न प्रावधानों की जानकारी प्रदान करने के लिए पूर्वाभ्यास भी कराया जाएगा. पहली ट्रेनिंग 3 दिसंबर को होगी, जबकि दूसरी ट्रेनिंग 6 दिसंबर को रैंडमाइजेशन के बाद होगी.

8 बजे होगी मतगणना शुरू: इसके बाद रिटर्निंग अधिकारी अपने स्तर पर भी मतगणना से जुड़े सभी कर्मचारियों को पूर्वाभ्यास करवाएंगे. मतगणना के दिन यानी 8 दिसंबर को सुबह 5 बजे सभी मतगणना कर्मियों एवं माइक्रो ऑबजर्वर को टेबल आबंटित किए जाएंगे और 8 बजे से पूरे प्रदेश में एक साथ मतगणना आरंभ होगी. (Counting of votes will start at 8 am)

मतगणना के लिए त्रि-स्तरीय सुरक्षा: हिमाचल में 8 दिसंबर को 59 जगहों पर बनाए गए 68 मतगणना केंद्रों में वोटों की गिनती का काम होगा. इन केंद्रों पर मतगणना शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बंदोबस्त किए जा रहे हैं. सभी केंद्रों पर त्रि-स्तरीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी. पहले घेरे में केंद्रीय सुरक्षा बल, दूसरे घेरे में हिमाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस और तीसरे घेरे में जिला पुलिस के जवानों की तैनाती की जाएगी. (Three tier security for counting of votes)

मतगणना एजेंट सुबह 7 बजे पहुंचेंगे: जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर पंकज राय ने बताया मतगणना एजेंट को सुबह 7 बजे पहुंचना होगा. उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतगणना केंद्र में 10 टेबल लगाए जाएंगे. इसके लिए 300 कर्मचारियों की तैनाती रहेगी. वहीं, मीडिया को परिणामों की ताजा जानकारी के लिए मतगणना केन्द्रों पर मीडिया केंद्रों की स्थापना की जाएगी. (himachal assembly election 2022)

