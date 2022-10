डैमेज कंट्रोल में जुटी भाजपा: आज सीएम जयराम का करसोग दौरा, कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी के उपमंडल करसोग में डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं. जिसके लिए वे आज करसोग आएंगे. इस दौरान वे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा भी करेंगे. इस दौरान वे टिकट न मिलने से नाराज चल रहे युवराज कपूर से भी बात करेंगे. (CM Jairam meeting in karsog with BJP workers) (CM Jairam Karsog visit)

Himachal Election 2022: हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए कुल 775 नामांकन, अंतिम दिन 376 लोगों ने भरे नामांकन

Himachal Election 2022: हिमाचल में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन की आखिरी दिन मंगलवार को प्रदेश में 376 लोगों ने नामाकंन दाखिल किए. हिमाचल में 68 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 775 नामांकन दर्ज किया गया. पढ़ें कहां से कितने नामांकन हुए...

चंबा में रिश्तेदार तो भरमौर विधानसभा में चाचा-भतीजे में होगी चुनावी जंग, मुकाबला होगा दिलचस्प

हिमाचल की चंबा विधानसभा सीट के समीकरण सबसे रोचक और बेहतरीन देखने को मिलेंगे क्योंकि इसी विधानसभा क्षेत्र से चाची और भतीजा चुनावी मैदान में है. यहां से भाजपा ने नीलम नैय्यर को टिकट दिया है तो वहीं, कांग्रेस ने नीरज नैय्यर को फाइनल किया गया. नीरज नैय्यर और नीलम नैय्यर आपस में रिश्तेदार हैं. वहीं, भरमौर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने डॉक्टर जनक राज को चुनावी मैदान में उतारा है. वहीं, कांग्रेस से ठाकुर सिंह भरमौरी चुनावी मैदान में हैं. दोनों ही आप में चाचा और भतीजा है. अब देखना ये होगा की इस बार जीत भतीजों की होगी या चाचा की. (Assembly Election Bharmour contest in relatives) (Assembly Election Chamba contest in relatives) (Himachal Assembly Election 2022)

बड़े लोगों के दिमाग हिमाचल में रिवाज बदलने के बाद होंगे ठीक: CM जयराम ठाकुर

हिमाचल में कुछ लोग अपने आप को जनता से बड़ा मानते हैं और उनके दिमाग में बड़े परिवार से होने की बात बैठी (Jairam thakur on Himachal congress) हुई है. ऐसे में उनके दिमाग से यह बात तभी निकलेगी जब हिमाचल प्रदेश में आने वाले चुनावों में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी. ये जुबानी हमला सीएम जयराम ठाकुर ने मंगलवार को सरकाघाट में नामांकन रैली के दौरान बोला. उन्होंने नाम न लेते हुए कहा कि कुछ लोग बड़े परिवारों में पैदा हुए और वे अपने आप को सबसे बड़ा मान रहे हैं. जिनका दिमाग जल्द टिकाने लग जाएगा.

मंडी पुलिस ने चीनी महिला को किया गिरफ्तार, चीनी और नेपाली दस्तावेज के साथ भारी मात्रा में इंडियन करेंसी बरामद

हिमाचल के मंडी जिले में पुलिस ने चीनी मूल की एक महिला को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने महिला के पास से 6 लाख 40 हजार की भारतीय और 1 लाख 10 हजार की नेपाली करेंसी भी बरामद की है. महिला के पास कुछ चीन और कुछ नेपाल के दस्तावेज हैं. फिलहाल पुलिस 27 अक्टूबर तक महिला पुलिस रिमांड पर है. (Mandi Police arrested a Chinese woman)

कांग्रेस से बागी हुए गंगूराम मुसाफिर, पच्छाद में राजीव शुक्ला के खिलाफ लगे नारे

पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से टिकट न मिलने की वजह से वरिष्ठ कांग्रेस नेता गंगूराम मुसाफिर पार्टी से बागी हो गए हैं. ऐसे में वे पच्छाद से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे. जिसके लिए उन्होंने मंगलवार को सराहां में हजारों समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया. (Pachhad Assembly constituency) (Ganguram Musafir Files Nomination from Pachhad) (Himachal Assembly Election 2022)

मेरी लड़ाई भाजपा से नहीं, बल्कि व्यक्ति विशेष ने यह कार्य किया, अब जनता में आक्रोश: संजीव शर्मा

भाजपा द्वारा बड़सर विधानसभा क्षेत्र से माया शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है. जो जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा की पत्नी हैं. हालांकि राकेश शर्मा बबली के निधन के बाद उनके परिवार से उनकी पत्नी रमना शर्मा या भाई संजीव शर्मा को टिकट दिए जाने के कयास लगाए जा रहे थे. ऐसे में स्वर्गीय राकेश शर्मा बबली के भाई संजीव शर्मा ने यहां पर आजाद प्रत्याशी के रूप में हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 लड़ने का फैसला लिया है. (Himachal Assembly Election 2022) (Sanjeev Sharma filed nomination) (Independent Candidate Sanjeev Sharma From Barsar)

कुल्लू विधानसभा सीट: BJP से टिकट कटने से महेश्वर सिंह आहत, 27 को बनाएंगे आगे की रणनीति

कुल्लू विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी महेश्वर सिंह का टिकट कटने के बाद उन्होंने आजाद प्रत्याशी के रूप में मंगलवार को नामांकन दाखिल कर दिया है. उन्होंने कहा कि टिकट कटने के बाद काफी आहत हैं. अब 27 तारीख को आगे की रणनीति बनाएंगी. (Kullu assembly seat) (Independent candidate Maheshwar Singh)

HP Election: कर्मचारियों के फाइनेंशियल बेनिफिट्स चुनावी आचार संहिता में फंसे, पांच लाख कर्मचारी प्रभावित

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं. ऐसे में प्रदेश के करीब 5 लाख कर्मचारियों के फाइनेंशियल बेनिफिट्स चुनावी आचार संहिता के फेर में फंस गए हैं. मंहगाई भत्ते (डीए) की दो किश्तें भी देय हैं. संशोधित वेतनमान का एरियर भी लटक गया है. ऐसे में कर्मचारियों की सरकार से मांग की है कि डीए की किश्त को निवार्चन आयोग से अनुमति लेकर जल्द से जल्द जारी करे. (Financial benefits of employees) (Employees financial benefits) (code of conduct in Himachal)

Weather Update Himachal: हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, लाहौल-स्पीति में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री

मौसम विभाग के अनुसार, साइक्लोन सितरंग को लेकर असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में रेड अलर्ट जारी किया है. पिछले 24 घंटों के दौरान, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई. वहीं, हिमाचल प्रदेश में आज कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. (India Weather Forecast) (Weather Update Himachal)

Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए आज क्या है आपके शहर में भाव

आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol Diesel Price Today) जारी कर दिए हैं. कुछ राज्यों में कीमतें कम हो गई हैं, वहीं कुछ राज्यों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. आज महानगरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol diesel rate) नहीं हुआ है. 21 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई है.

