शिमला: देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर अभी भी जारी है. चक्रवात सितरंग ने बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भारी तबाही मचाई. चक्रवात सितरंग (Cyclone Sitrang) ने बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में तबाही मचाने के बाद भारत में प्रवेश किया है. बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे त्रिपुरा के सिपाहीजला जिला में घरों को नुकसान पहुंचा है (Tripura Cyclone Sitrang). वहीं, मौसम विभाग ने साइक्लोन सितरंग को लेकर असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में रेड अलर्ट जारी किया है. फिलहाल बंगाल के तटीय जिलों में NDRF टीम तैनात कर दी गई है. (India Weather Forecast)

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान, गंगीय पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मौसम की स्थिति में सुधार होगा. ओडिशा और पश्चिम बंगाल तट पर भी समुद्र की लहरें अब कम हो जाएंगे इसके अलावा इन क्षेत्रों में हवा की गति भी सामान्य हो जाएगी, वहीं, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण तमिलनाडु और केरल में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी का हो सकता है.

हिमाचल में मौसम का पुर्वानुमान: हिमाचल में मौसम ने करवट बदल ली है. प्रदेश में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो रही है. वहीं, मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा कि आज हिमाचल में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना बन रही है. इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तापमान में गिरावट आने के कारण ठंड बढ़ने लगी है. वहीं, जिन क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, प्रशासन की ओर से लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है. (Snowfall in Lahaul Spiti)

जिला अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान शिमला 23°C 12°C सोलन 25°C 9°C हमीरपुर 28°C 12°C मंडी 27°C 10°C बिलासपुर 29°C 12°C ऊना 30°C 13°C कांगड़ा 28°C 13°C सिरमौर 26°C 14°C कुल्लू 26°C 9°C चंबा 24°C 11°C किन्नौर 18°C 2°C लाहौल-स्पीति 16°C 1°C

अगर न्यूनतम और अधिकतम तापमान की बात करें तो सबसे कम तापमान लाहौल-स्पीति में 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं, प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना में 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.