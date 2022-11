सुंदरनगर में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, 6 नवंबर को अमित शाह नगरोटा में भरेंगे हुंकार

5 नवंबर यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे. इस दौरान 3 जिलों के 15 सीटों के प्रत्याशी मौजूद रहेंगे. वहीं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह 6 नवंबर को हिमाचल दौरे पर रहेंगे. (PM Modi rally in mandi) (PM Modi Himachal visit) (Himachal Assembly Election 2022) (Amit Shah rally in Nagrota)

आज यहां गरजेंगे बीजेपी के दिग्गज, नगरोटा बगवां में प्रियंका गांधी की रैली, जानें शेड्यूल

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज जिला शिमला के रामपुर कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 नंवबर को जिला कांगड़ा के नगरोटा में हनुमान मंदिर दर्शन के बाद जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे और ठारू मैदान नगरोटा में जनसभा करेंगे. अखिल भारतीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शुक्रवार को नगरोटा बगवां में दोपहर लगभग 11 बजे एक रैली को संबोधित करेंगी.

हिमाचल- हरियाणा सीमा पर हीरे और सोने के जेवरात जब्त, सोलन में मिला 12 लाख से ज्यादा कैश

हिमाचल-हरियाणा सीमा पर पांवटा साहिब में देर रात को हीरे और सोने के जेवरात जब्त किए गए. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इनकी कीमत डेढ़ करोड़ से ज्यादा है. वहीं, सोलन में दो -अलग-अलग मामलों में 12 लाख 50 हजार रुपए बरामद किए गए है. (Diamond And Gold jewellery Caught In Paonta) (Cash Caught In Solan) (Himachal elections 2022)

करोड़पतियों का चुनाव: हिमाचल विधानसभा में 412 में से 226 उम्मीदवार करोड़पति, कुल 23% प्रत्याशी आपराधिक छवि के

हिमाचल विधानसभा चुनाव में इस बार 412 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. वहीं, 412 प्रत्याशियों में से 226 यानी 55 फीसदी करोड़पति हैं. वहीं 23 फीसदी प्रत्याशी आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं यानी उन पर केस चले हैं. विधानसभा चुनाव में कुल 412 प्रत्याशी मैदान में हैं. इनमें से 94 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामलों को घोषित किया है. इस बार हिमाचल में किस प्रत्याशी के पास कितनी संपत्ति है और किसके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर... (Himchal assembly Elections 2022) (55 Percent candidates millionaires in Himachal

हिमाचल विधानसभा चुनाव: मैदान में 412 उम्मीदवार, अब तक 94 के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज

हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में चुनावी मैदान में 412 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर आपके क्षेत्र में जो प्रत्याशी खड़े हैं उनमें किस प्रत्याशी की छवि कैसी हैय यानी किस प्रत्याशी के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं और किसके खिलाफ अब तक कोई मामला दर्ज नहीं है. 412 में से 94 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 50 के खिलाफ गंभीर मामले हैं. पढ़ें पूरी खबर..

कांग्रेस ने DGP संजय कुंडू के खिलाफ चुनाव आयोग में की शिकायत, निष्पक्षता पर उठाए सवाल

कांग्रेस लीगल सेल के इलेक्शन कोऑर्डिनेटर प्रशांत शर्मा ने हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है. प्रशांत शर्मा ने शिकायत में संजय कुंडू की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं. संजय कुंडू सीएम जयराम ठाकुर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं. ऐसे में उनकी मुख्यमंत्री के साथ काफी नजदीकियां हैं. वह मतदान को प्रभावित करेंगे.

'कैबिनेट मंत्री सरवीण चौधरी चौथी पारी के लिए तैयार, भाजपा के पक्ष में होगा मतदान'

कांगड़ा जिले की शाहपुर विधानसभा सीट भी हॉट सीट मानी जा रही है. यहां पर बीजेपी की ओर से जीत की हैट्रिक लगा चुकी कैबिनेट मंत्री सरवीण चौधरी चुनावी मैदान में हैं. सरवीण चौधरी का सीधा मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी केवल सिंह पठानिया के साथ माना जा रहा है.

अर्की से BJP प्रत्याशी गोविंद राम पर FIR, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप

सोलन जिले की अर्की विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गोविंद राम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार निर्वाचन अधिकारी व एसडीएम अर्की केशव राम ने शिकायत दी है, जिसमें कहा गया है कि शालाघाट, अर्की, मांझू रोड, शालाघाट हेलिपैड व चौगान सहित अन्य जगहों पर भाजपा के चुनाव चिह्न कमल के झंडे व बैनर लगाए गए हैं, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है.

करसोग की जनता कांग्रेस को जिताए, हम देंगे हिस्से का पूरा हक: मुकेश अग्निहोत्री

तत्तापानी में कांग्रेस प्रत्याशी महेश राज के प्रचार में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार किए. यहां जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष के सबसे अधिक निशाने पर रहे. उन्होंने जयराम पर तंज कसा कि भले ही रिश्तेदार अच्छे न हों, लेकिन पड़ोसी हमेशा अच्छा होना चाहिए पर करसोग का तो दुर्भाग्य है कि पड़ोसी भी अच्छा नहीं मिला. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जनता कांग्रेस को खजाने की चाबी सौंपे, करसोग को उसके हिस्से का पूरा हक मिलेगा.

रक्षा मंत्री की जनसभा में पीओके चाहिए के लगे नारे, राजनाथ बोले- धैर्य रखें

हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के स्टार प्रचार लागतार प्रचार-प्रसार में जुटे हुए हैं. कांगड़ा के जयसिंहपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा में हिमाचल का अहम योगदान रहा है. इस दौरान राजनाथ सिंह की रैली में पीओके चाहिए की मांग उठने लगी. इसके बाद राजनाथ ने कहा कि धैर्य रखिए. (Rajnath singh rally in Himachal) (himachal assembly election 2022)